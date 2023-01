Serie A: altro esonero, sostituto scelto

In Serie A sembra essere ormai fatta per un esonero: l’ultima partita è stata fondamentale per la scelta della società.

Il girone di ritorno è iniziato tra tensioni e strappi con la società. Posizioni che mettono a serio rischio anche il destino dei tecnici e per questo motivo per uno degli allenatori il destino sembra essere ormai segnato.

Il futuro di un allenatore in questa Serie A è ormai scritto e l’esonero potrebbe arrivare già nelle prossime ore come l’annuncio del sostituto. Sicuramente le riflessioni sono in corso ed ora toccherà alla società decidere se continuare oppure no con questo tecnico. E non possiamo escludere assolutamente delle decisioni da parte del diretto interessato.

Serie A: altro esonero, decisione a breve

Il futuro di un tecnico di Serie A sarà deciso nelle prossime ore. La società sarà chiamata a prendere una decisione molto importante considerando che il campionato è in corso ed una scelta dovrà essere fatta assolutamente in tempi brevi anche perché c’è un cambio di passo da fare per non rischiare di dover fare i conti con una classifica molto complicata e con il rischio di non raggiungere gli obiettivi prefissati.

E il Milan a breve dovrà prendere una scelta importante sul destino di Pioli e sul nome del suo sostituto. Per i tifosi il futuro del tecnico è ormai segnato visto che sui social spingono per una scossa e un cambio in panchina. Il grande sogno è quello di vedere in panchina un ex come Shevchenko, ma non possiamo escludere che i rossoneri possano puntare su un allenatore di esperienza come Tuchel e Pochettino per provare a dare una scossa alla squadra e raggiungere i propri obiettivi.

Una cosa è certa: il momento non è dei più semplici e non possiamo escludere un esonero di Pioli considerando il k.o. con il Sassuolo. La scelta sarà fatta nelle prossime ore anche in vista del derby.

Ultime Milan: il derby ultima chance per Pioli?

L’esonero di Pioli in questo momento resta sicuramente molto difficile nonostante i fischi e la contestazione dei tifosi. Maldini potrebbe spingere per una permanenza del tecnico almeno fino al derby e poi magari successivamente prendere decisioni importanti sul futuro del proprio tecnico.

Sicuramente per quanto riguarda il destino di Pioli le prossime ore saranno decisive. La sconfitta contro il Sassuolo rappresenta forse la più brutta figura di questo ultimo anno e i nomi di Tuchel e Pochettino rappresentano la scelta giusta per ripartire anche se in casa rossonera si sogna magari un ritorno di Shevchenko. Vedremo alla fine quali saranno le scelte della società.