Serie A, lite furiosa: il mister è pronto all’addio

Lite furiosa che vede protagonista principale un allenatore di Serie A. E per il mister ora potrebbe esserci l’addio

Molto spesso il clima può diventare teso e accendersi quando si è in campo e quando in palio ci sono dei punti importanti e che possono valere traguardi per cui si lavora da mesi e mesi. Ed ecco che possono sfociare delle liti. Liti in cui il protagonisti principale può essere persino l’allenatore. Un po’ questo è quello che è accaduto in casa Torino, con uno Juric un po’ nervoso, o comunque per nulla sereno. Ma che cosa è capitato? Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio.

Ieri i granata hanno ottenuto un pareggio in rimonta sul campo dell’Empoli. Un punto arrivato dopo un brutto primo tempo ed esser stati sotto di due gol. La reazione nella seconda parte della ripresa è però stata di carattere e di orgoglio. Insomma, il Toro ha senza alcun dubbio dimostrato di essere una squadra vera. Ma quello che è successo in campo è quasi passato in secondo piano nel post partita, dove c’è stata una sorta di vera e propria lite. Il nervosismo del tecnico croato è stato sotto gli occhi di tutti. E, con il mercato aperto, meglio provare a fare un po’ di chiarezza.

Lite Juric, il croato è una furia

A raccontare la vicenda nel dettaglio è stato Tuttosport. In primis occorre dire come Juric, nonostante la buona stagione del suo Torino, in questo periodo sia tutt’altro che sereno e tranquillo. Un indizio di ciò è stato dato dal fatto che ai microfoni per l’interviste post partita e anche in conferenza stampa si sia presentato Paro e non l’ex mister del Verona. Probabilmente ciò è avvenuto perché, come rivela il quotidiano sportivo, in quel momento stava andando in scena una lite e una discussione ferrata e accesa. E il contendente sarebbe stato, ancora una volta, il direttore sportivo dei piemontesi Vagnati.

Ovviamente il pensiero non può immediatamente non andare al clamoroso scontro di quest’estate, quando i due sono stati ripresi a battibeccare animatamente fuori dall’hotel del ritiro. Insomma, non una bellissima figura. Le tensioni sembrano dunque non essersi mai sopite, tanto da riesplodere ora, con il mercato di gennaio ancora aperto. Ma ora cosa succederò?

Lite Juric Vagnati, le ultime

Restano ovviamente da capire le intenzioni del presidente del Torino Cairo, che dovrà cercare di mediare. I motivi del contrasto però ruoterebbero proprio attorno al calciomercato. Juric infatti non avrebbe voluto cessioni in questo mercato, dove sono i casi Lukic e Schuurs a farla da padrone e ad aver scatenato lo scontro, con entrambi che sembrano essere destinati al Premier League.

Insomma, uno scambio di vedute acceso e che fa giungere solo e soltanto a una conclusione: a fine stagione uno tra l’allenatore e il ds lascerà sicuramente il club granata. Perché è chiaro che tra i due non corra affatto buon sangue.