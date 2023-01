Annuncio ufficiale: è stato esonerato, trovato il sostituto

Clamorosa notizia arrivata in questi ultimi minuti: il tecnico è stato esonerato. Il club è vicino ad annunciare il sostituto.

E’ terminata all’improvviso l’avventura di un tecnico italiano sulla panchina di una big internazionale. I risultati non arrivavano, ma nessuno si aspettava una decisione simile e comunicata con una nota.

Ma il club per dare una scossa alla squadra ha deciso di esonerare il proprio allenatore e già nelle prossime ore si cercherà di trovare il giusto tecnico per raggiungere gli obiettivi sperati. Naturalmente si tratta di una notizia che cambia molto anche in chiave italiana considerando che ora il tecnico potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura nella nostra Serie A.

Mister esonerato: l’annuncio è ufficiale, ecco i dettagli

L’annuncio dell’interruzione del rapporto è stato alla fine come un fulmine a ciel sereno. Le cose non andavano sicuramente bene, ma nessuno avrebbe immaginato una situazione simile e soprattutto una decisione così dura considerando anche il fatto che la stagione è lunga e può succedere davvero di tutto. Ma il club ha preferito andare per la strada di una separazione e provare con il nuovo allenatore a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e non rischia una seconda parte di campionato sicuramente più complicata rispetto a quella iniziale.

Così il Valencia ha deciso di esonerare Gattuso e affidare la squadra, almeno per il momento, a Gonzalez. In realtà la posizione del tecnico italiano era a rischio ormai da tempo, ma nessuno si aspettava una scelta simile dopo comunque quanto successo nelle scorse ore.

In giornata, però, c’è stato un incontro tra società e allenatore ed alla fine si è deciso di separare le strade e non proseguire insieme. Una scelta condivisa e fortemente legata anche al fatto che Gattuso stava iniziando ad avere dei contrasti anche con la stampa locale. Ora per lui sicuramente un periodo di riposo magari prima di ricominciare e ripartire nel migliore dei modi dopo una esperienza in Spagna non semplice.

Ultime Gattuso: la Serie A lo aspetta

L’esonero del Valencia potrebbe presto aprire le porte della Serie A a Gattuso. Inutile dire che il nome del tecnico calabrese potrebbe essere già nelle prossime ore accostato a club con la panchina traballante come magari Spezia o Lecce.

In passato, inoltre, si era parlato anche di un forte interesse della Sampdoria e i doriani, in caso di un cambio di proprietà, potrebbero decidere di puntare su di lui al posto di Stankovic. Ma non possiamo escludere neanche la possibilità di uno stop fino al termine della stagione per poter valutare con maggiore calma l’occasione per il suo futuro.