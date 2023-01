Calciomercato: è fatta, annuncio imminente

E’ ormai fatta per un nuovo colpo di calciomercato. L’annuncio è atteso già nelle prossime ore. Ecco tutti i dettagli.

Ultime ore di sessione invernale e molte squadre sono al lavoro per ultimare le trattative in corso e arrivare ad una ufficialità in anticipo rispetto al gong fissato per mercoledì 1 febbraio.

Ed è notizia proprio di poco fa di un colpo di calciomercato ormai concluso: il giocatore lascerà il Sassuolo nel giro di poche ore e firmerà con la nuova squadra. Si tratta di una trattativa nata proprio nella notte e che è destinata ad arrivare alla fumata bianca già in questo lunedì. Sicuramente un addio inaspettato, ma che consentirà ai neroverdi di poter trattenere i big.

Mercato: colpo dal Sassuolo, arriva subito

Saranno ore intense in casa Sassuolo sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. I neroverdi nelle prime settimane della sessione invernale hanno deciso di attendere e osservare la situazione, ma ora sono pronti a prendersi la scena per consentire a Dionisi di avere una rosa magari con maggiore qualità e raggiungere in maniera molto più tranquilla l’obiettivo salvezza. Per farlo, però, c’è bisogno di cedere ed uno dei big sembra essere ormai vicino a lasciare il club emiliano.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, infatti, Traoré è ad un passo dal lasciare il Sassuolo in questo calciomercato per trasferirsi al Bournemouth. Dopo il no di Zaniolo, il club inglese è andato subito sul calciatore neroverde ed ora la trattativa sembra essere in via di definizione.

Un addio necessario per tenere in ordine i conti, ma anche per bussare alle porte della Roma e valutare con attenzione l’innesto di Bove. Sembra essere lui il giocatore prescelto da Carnevali per sostituire l’ex Empoli. Ma in questo caso bisognerà capire molto anche la volontà di Mourinho visto che nelle ultime uscite il centrocampista ha comunque trovato spazio e quindi non è certo il suo addio.

Ultime Sassuolo: pronto anche il colpo Vignato

L’addio di Traoré e l’eventuale approdo di Bove non sono le ultime operazioni che il Sassuolo punta a fare in questo calciomercato. I neroverdi hanno ormai definito anche la trattativa con il Bologna per lo scambio tra Kyriakopoulos e Vignato.

Insomma, Carnevali ha deciso di dare vita ad una piccola rivoluzione dopo una prima stagione non sicuramente all’altezza. L’obiettivo è quello di centrare il prima possibile la salvezza e da qui anche la scelta di trattenere la maggior parte dei big e sacrificare solamente Traoré, ormai sempre più vicino al trasferimento al Bournemouth. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità oltre che naturalmente i dettagli del trasferimento.