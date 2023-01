Calciomercato: occasione Icardi in Serie A, si libera un posto

Possibile ritorno di Mauro Icardi in Serie A. Un club è alla ricerca di un attaccante e presto sono attese novità.

Ultimi giorni della sessione invernale che potrebbero regalare diverse sorprese. Sono molte le squadre alla ricerca di rinforzi e sicuramente le prossime ore sono destinate a portare novità importanti.

Questo calciomercato invernale potrebbe regalare anche l’occasione di un ritorno di Mauro Icardi in Serie A. Una chance che lo stesso argentino potrebbe sfruttare per rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile. Vedremo se alla fine questa occasione potrebbe tramutarsi in realtà oppure si assisterà ad un rinvio magari in estate considerando anche il poco tempo a disposizione.

Mercato: ipotesi Icardi, ecco i dettagli

Mauro Icardi al Galatasaray in queste ultime settimane sembra aver trovato una certa tranquillità, ma l’Italia è rimasta nel suo cuore e non possiamo escludere una sua voglia di ritornare il prima possibile anche per provare a chiudere la sua carriera in un club del nostro campionato. E l’occasione potrebbe arrivare proprio in queste ultime ore della sessione invernale.

Si tratta di una ipotesi sicuramente non semplice da realizzare per diversi motivi, ma la pista esiste e molto dipenderà anche dal giocatore o magari dallo stesso club turco. Secondo quanto riferito da molti media italiani, il Galatasaray in questa sessione di calciomercato ha messo nel mirino Jovic e a questo punto la Fiorentina potrebbe decidere di puntare tutto su Icardi.

Una ipotesi non assolutamente semplice da realizzare sia per questione d’ingaggio che di volontà del calciatore di lasciare la Turchia ancora a stagione in corso. Ma la squadra di Italiano deve per forza prendere un attaccante in caso di partenza del serbo e a questo punto l’argentino potrebbe diventare davvero una pista concreta. Naturalmente molto dipenderà da come si evolverà la trattativa e dalla possibilità di provare a mettere in piedi questo scambio. Il tempo è poco, ma tutte le ipotesi sono ancora possibili.

Ultime Icardi: la Serie A un suo obiettivo

La pista Fiorentina per diversi motivi è molto difficile in questo calciomercato, ma il sogno di Icardi di tornare in Serie A non è assolutamente svanito. Il calciatore ci potrebbe pensare direttamente in estate di tornare in quel campionato che gli ha dato tantissime soddisfazioni e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Sicuramente, come detto in precedenza, non possiamo escludere neanche l’ipotesi di un arrivo in Italia nell’immediato, ma la pista più concreta sembra essere quella della prossima stagione. Un ritorno di Icardi fortemente voluto dal giocatore e vedremo quale sarà la squadra che alla fine deciderà di puntare tutto su di lui.