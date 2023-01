Calciomercato: prendono Jorginho, arriva subito

Jorginho a sorpresa potrebbe lasciare il Chelsea già in questa sessione di calciomercato: una big è pronta a prenderlo subito. Ecco le ultime notizie sul futuro del centrocampista.

L’avventura di Jorginho al Chelsea è ormai arrivata ai titoli di coda, ma il centrocampista italio-brasiliano potrebbe non lasciare gli inglesi a parametro zero. Una ipotesi nata da poche ore e destinata a diventare realtà magari già nella giornata di domani.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, una big ha messo nel mirino Jorginho e potrebbe affondare il colpo proprio in queste ultime ore di calciomercato. Le riflessioni sono in corso e siamo certi che nel giro di poco ci sarà una scelta definitiva sulla possibilità di regalare il regista al proprio tecnico.

Mercato: colpo Jorginho, ecco con chi firma

Vi abbiamo parlato di un Jorginho ormai in rotta e in scadenza con il Chelsea. L’accordo con il club inglese per il rinnovo non potrà essere trovato e quindi il centrocampista stava iniziando a guardare con attenzione le possibilità per firmare un contratto ed iniziare una nuova avventura. Ma in queste ore sembra aprirsi una possibilità che anche lo stesso calciatore non pensava mai di riuscire ad avere: un trasferimento immediato per cominciare da ora una esperienza diversa da quella attuale.

L’Arsenal, infatti, avrebbe messo Jorginho tra i propri obiettivi di calciomercato ed è pronta a discuterne con il Chelsea. Il club londinese, considerando il contratto in scadenza, non dovrebbe sparare un prezzo molto alto e quindi diciamo che la fumata bianca è possibile. Inoltre il calciatore andrebbe a giocarsi il titolo in Premier.

Insomma una possibilità da non lasciarsi scappare anche se lo stesso centrocampista potrebbe aspettare la fine della stagione per valutare con calma tutte le offerte. Una situazione, quindi, in divenire e vedremo solamente nelle prossime ore se alla fine questo colpo sarà messo a segno oppure no. Ma una cosa è certa: l’Arsenal è pronta a fare delle follie per averlo e presto proverà a chiudere l’operazione.

Ultime Jorginho: Serie A più lontana

L’interesse di calciomercato dell’Arsenal per Jorginho allontana l’ipotesi di un ritorno del centrocampista in Serie A. Inutile dire che il centrocampista piace a molte squadre del nostro campionato, ma gli inglesi sono pronti ad anticipare la concorrenza e regalarsi un colpo sicuramente importante.

I ragionamenti sono in corso e presto sarà presa una decisione sul futuro del centrocampista italo-brasiliano. L’opzione di un addio immediato esiste e sembra prendere sempre più piede. Ma l’Arsenal dovrà prima trovare l’accordo con il Chelsea e poi naturalmente capire se Jorginho vorrà iniziare da subito la nuova avventura oppure aspettare la fine della stagione.