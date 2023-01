Gattuso perde la testa: schiaffo in diretta

Gesto clamoroso di Gennaro Gattuso, che perde letteralmente la testa, con tanto di schiaffo in diretta: ecco cosa è successo

Ancora una sconfitta per il Valencia, che perde 1-0 sul campo del Valladolid. Ed ecco che la situazione per la squadra allenata da Gennaro Gattuso si fa sempre più complicata e delicata. Infatti il 14esimo posto in classifica spiega fin troppo bene quello che è l’andamento della stagione. Per di più a preoccupare è il solo punto di vantaggio sulla terzultima Cadice e i tre sulla penultima Getafe. Insomma, l’annata potrebbe prendere una piega a dir poco disastrosa e pesante.

Dunque un momento di certo non positivo, visto che i giallorossi sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro partite della Liga. Ed è per questo che, quando la squadra dopo la trasferta in quel di Valladolid, c’è stato un confronto tra il tecnico italiano e i tifosi, avvenuto direttamente all’uscita dell’aeroporto. Un confronto in cui però l’ex allenatore di Milan e Napoli ha letteralmente perso il controllo e la testa, mettendo in mostra quello che è tutto il suo nervosismo per l’andamento del club valenciano. Ma che cosa è successo? Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio.

Gattuso è una furia: ecco il suo gesto

Il comportamento e l’atteggiamento di Gattuso non lascia spazio a dubbi e interpretazioni. E questo anche perché il tutto è stato ripreso e si vede in un video fatto circolare dai media spagnoli e che è diventato, nel giro di pochissimo tempo, virale sui social e sul mondo del web. Le immagini mettono in evidenza che, nel corso del faccia a faccia con i tifosi, l’allenatore del Valencia ha irrimediabilmente perso le staffe, tanto da aver colpito e spostato con uno schiaffo una telecamera di Àpunt, la tv autonoma valenciana. Quest’ultima stava ovviamente riprendendo quel che accadeva fuori dall’aeroporto, con il tecnico che provava a tranquillizzare i supporters, che erano comunque intenzionati a mostrare il proprio sostegno e la proprio vicinanza alla squadra spagnola in un momento così difficile e complicato.

Insomma, un nervosismo fin troppo palese quello del buon Gennaro, che ha avuto come vittima e come bersaglio un giornalista presente e che ha cercato di riprendere la scena, essendo però allontanato per ben due volte dall’ex centrocampista campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana.

Gattuso ora cerca il riscatto

Al di là di questa sorta di scatto d’ira del mister, il Valencia ora dovrà cercare di rilanciarsi e di riscattarsi. Il calendario però rende le cose a dir poco complicate e difficile, visto che nel prossimo impegno di Liga, in programma giovedì, l’avversario sarà il Real Madrid. Ma chissà che non possa essere l’occasione giusta per una reazione d’orgoglio.