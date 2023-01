Inter: colpo dal City, c’è il sì di Guardiola

L’Inter potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante dal Manchester City: Guardiola ha dato il suo ok.

L’Inter guarda al presente, ma anche al futuro. I nerazzurri non hanno nessuna intenzione di mollare la presa sull’ambizione e quindi presto potrebbero piazzare dei colpi importanti per rinforzare la rosa.

E uno dei colpi di calciomercato in casa Inter potrebbe arrivare direttamente dal Manchester City. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il club inglese non avrebbe nessuna intenzione di confermare il giocatore e quindi Guardiola è pronto a dare il proprio via libera a questo trasferimento. Ipotesi difficile per diversi motivi da subito, ma non escludiamo un tentativo direttamente in estate.

Calciomercato Inter: colpo dal City, tutti i dettagli

L’Inter è pronta a rinforzarsi per essere competitiva e provare in futuro a vincere tutto in Italia e in Europa. Per farlo naturalmente c’è bisogno di portare in rosa giocatori di qualità e diciamo che su questo presto ci potrebbero essere novità importanti. Marotta, infatti, è al lavoro per individuare i profili giusti e uno è destinato arrivare dalla Premier. Si tratta di una occasione da non perdere per diversi motivi e quindi si è disponibili anche a fare un sacrificio economico per arrivare al diretto interessato.

L’Inter durante il calciomercato estivo potrebbe piazzare il colpo Laporte dal Manchester City. Il club inglese, infatti, non lo considera più indispensabile e alla fine si tratterebbe forse del sostituto ideale per Skriniar in casa nerazzurra. Operazione non assolutamente semplice visto l’interesse di club come Barcellona, ma l’opportunità di andare a giocare titolare e soprattutto sentirsi una pedina fondamentale difficilmente il giocatore la lascerà sfuggire.

Vedremo naturalmente cosa succederà nelle prossime settimane e se ci potranno essere delle novità in questo senso. Per il momento l’unica certezza sembra essere rappresentata dal fatto che il calciatore ha voglia di iniziare una nuova esperienza e il Manchester City non lo tratterrà. Tutto il resto si deciderà a fine campionato.

Ultime Inter: Laporte il sostituto ideale per Skriniar

Laporte in casa Inter potrebbe essere il giusto rinforzo di calciomercato per sostituire due difensori del calibro di Skriniar e de Vrij. I nerazzurri in questa sessione invernale dovrebbero chiudere per Demiral, ma quasi certamente il colpo lo piazzeranno in estate a questo punto il centrale del Manchester City si candida ad essere il giocatore giusto per diversi motivi.

Sicuramente battere la concorrenza non sarà facile e quindi Marotta dovrà muoversi in anticipo per provare a regalarsi un colpo importante. Ma l’idea c’è e Laporte potrebbe essere uno dei primi colpi del calciomercato dell’Inter a giugno. Ma, come ben sappiamo, la strada è lunga e ancora tutto può succedere.