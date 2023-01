Svolta importante sul futuro di Saint-Maximin: il futuro del giocatore è deciso e niente trasferimento al Milan.

Ultime ore della sessione invernale e sono diversi i calciatori che potrebbero essere protagonisti in questi giorni. Tra loro anche Saint-Maximin, uno dei talenti del Newcastle richiestissimo da molte squadre.

Il Milan, come ben sappiamo, è stata una delle squadre che hanno sondato il terreno, ma il futuro sembra essere ormai deciso in questo calciomercato e difficilmente vestirà rossonero. Una nuova beffa per Pioli, che si attende un rinforzo molto importante in quel ruolo per provare a fare un cambio di passo importante anche sul piano delle prestazioni.

Calciomercato: futuro deciso per Saint-Maximin, Milan beffato

Secondo quanto riferito da chroniclelive.co.uk, il futuro di calciomercato di Saint-Maximin sembra essere ormai deciso e difficilmente ci saranno delle novità nelle prossime ore. Come ben sappiamo, il giocatore ormai da tempo è nel mirino del Milan e i rossoneri sembravano essere pronti a chiudere il colpo già nella scorsa settimana. Ora, però, la situazione è cambiata e per Pioli non sarà per nulla semplice riuscire ad avere un rinforzo di questo calibro almeno per questo finale di stagione. Naturalmente tutto può succedere, ma per il momento le notizie che arrivano sembrano chiudere all’ipotesi Milan per l’ex Nizza.

Il tecnico del Newcastle, infatti, ha chiuso la porta ad un eventuale trasferimento di Saint-Maximin al Milan in questa sessione di calciomercato. Howe vuole puntare ancora sul proprio tesserato fino al termine della stagione e questo rende davvero molto difficile ipotizzare un arrivo in rossonero nell’immediato. Naturalmente, come detto in precedenza, manca ancora del tempo e tutto può succedere.

Da parte dell’allenatore del club inglese è stata espressa la speranza di poter contare su di lui anche per il futuro. Ora resta da capire se il Newcastle e lo stesso calciatore siano d’accordo oppure alla fine si aprirà la porta ad un suo trasferimento nel nostro campionato.

Ultime Milan: Saint-Maximin resta nel mirino

Nonostante le parole del tecnico del Newcastle, Saint-Maximin resta un obiettivo di calciomercato del Milan. Inutile dire che in cima alla lista c’era sicuramente Nicolò Zaniolo, ma le richieste della Roma non hanno mai realmente consentito di intavolare una trattativa.

Da qui l’ipotesi di puntare tutto sull’ex Nizza. Il Newcastle ha fatto diversi movimenti in entrata e quindi non avrebbe problemi a chiudere tutto nelle ultime ore del calciomercato invernale. Ora la palla passa direttamente a Saint-Maximin, chiamato a decidere se accettare questo nuovo progetto o magari finire la stagione in Inghilterra. Per il momento l’ipotesi più probabile è la prima, ma nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità importanti.