Serie A: Hojlund in una big, lo porta il ds

Le prestazioni di Hojlund non passate inosservate. Un ds di una big di A lo ha messo nel mirino in vista del calciomercato estivo.

Ultime battute della sessione invernale, ma sono diverse le squadre che iniziano a guardare al futuro e a pensare alla prossima stagione. L’obiettivo, come sempre, è quello di migliorare la rosa a disposizione del proprio tecnico.

E, secondo quanto riferito da Tuttosport, una big ha messo nel mirino Hojlund per il calciomercato estivo. Il ds si è innamorato calcisticamente di lui e sarebbe pronto a fare follie pur di strapparlo all’Atalanta. Il discorso è rinviato alle prossime settimane, ma la trattativa inizierà preso.

Calciomercato: una big di A su Hojlund, ecco i dettagli

Hojlund è stata sicuramente tra le sorprese più belle di questo girone di andata. Il norvegese, considerato da tutti come l’erede di Haaland, ha convinto con gol e soprattutto con la sua qualità. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione di molte squadre, ma per il momento l’Atalanta ha chiuso la porta ribadendo la propria intenzione di tenerlo fino al termine della stagione.

Di più sembra essere molto complicato stando alle ultime notizie che arrivano dai media italiani. Una big di Serie A, infatti, avrebbe messo nel mirino Hojlund in vista del calciomercato estivo e la trattativa potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane. Il Napoli, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe individuato nel giovane attaccante il giusto erede di Osimhen e quindi Giuntoli sarebbe pronto ad intavolare un discorso con l’Atalanta per capire la fattibilità di questa operazione.

Da Bergamo chiedono almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il proprio talento. Una cifra importante, ma non impossibile da sborsare considerando i possibili 120 milioni che dovrebbero entrare nelle casse del Napoli per la partenza di Osimhen. Naturalmente si tratta di ipotesi che sono al vaglio della dirigenza partenopea e i discorsi entreranno nel vivo solamente al termine del campionato.

Mercato: sfida Napoli-Juve per Hojlund

Il Napoli non è l’unica squadra interessata a Hojlund in vista del calciomercato estivo. Sul calciatore c’è anche il forte interesse della Juventus, che ha individuato in lui il giusto rinforzo per aprire un nuovo ciclo vincente.

I rapporti tra le due società sono ottimi e i bianconeri sperano proprio in questo per provare a strappare il giocatore alla concorrenza. Ma non sarà per nulla un compito facile visto sia il campionato che ha fatto il Napoli in questa prima parte, che la volontà del giocatore di misurarsi in Europa. Ma, come detto in precedenza, le riflessioni di Hojlund sono in corso e presto anche il calciatore comunicherà la sua volontà sul proprio futuro.