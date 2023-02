Calciomercato: Isco a zero, giocherà con gli azzurri

Isco potrebbe essere l’ultimo colpo importante di questa sessione di calciomercato. Il giocatore è pronto a firmare a zero.

Dopo aver rescisso il contratto con il Siviglia, Isco non ha trovato squadra e la sua ricerca per terminare la stagione in un club prosegue senza sosta. E si potrebbe essere arrivati ad una svolta.

Isco, infatti, è pronto a firmare a zero per una squadra a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato. La trattativa sembra essere ormai ben importata e per questo motivo in molti si attendono la fumata bianca nel minor tempo possibile. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e se davvero si arriverà all’accordo.

Mercato: sta firmando Isco, ecco tutti i dettagli

Dopo aver rescisso il contratto con il Siviglia, Isco ha iniziato la sua lunga ricerca per riuscire a trovare una nuova squadra. In passato è stato accostato anche a Juventus, Roma e Union Berlino, ma nessuno è riuscito ad affondare il colpo e quindi lo spagnolo continua ad essere svincolato. Nelle prossime ore, però, la situazione potrebbe cambiare ancora una volta e il giocatore pronto ad iniziare una nuova avventura per chiudere al meglio la stagione e non rischiare di dover stare fermo fino a giugno.

Si tratta di una occasione da non perdere magari in attesa di ritornare a giocare in squadre sicuramente molto più importanti. Secondo quanto riferito dal Sun, Isco potrebbe firmare a zero con l’Everton a calciomercato chiuso. I Toffees, che in passato hanno sondato il terreno con Zaniolo, potrebbero decidere di puntare tutto sullo spagnolo almeno fino al termine della stagione.

Ora la palla passa direttamente in mano al calciatore, chiamato a decidere se accettare o no questa scommessa. Una chance sicuramente importante per continuare a restare in forma in vista anche di una prossima stagione che il calciatore vuole vivere da protagonista e magari tornare nuovamente a competere per traguardi importanti anche in campo internazionale.

Ultime Isco: la Salernitana resta alla finestra

L’Everton è sicuramente la squadra in vantaggio nella corsa a Isco in questo calciomercato dedicato agli svincolati, ma la Salernitana non molla e resta alla finestra per cercare di piazzare un colpo importante.

I campani hanno deciso di lasciare fuori lista Radovanovic per provare a piazzare un colpo tra gli svincolati e il sogno è lo spagnolo. Non sarà semplice convincerlo vista la richiesta economica e le poche possibilità di puntare all’Europa. La decisione finale, però, spetterà direttamente al calciatore e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Everon e Salernitana sono alla finestra e lavorano per piazzare il colpo Isco pochi giorni dopo la chiusura del calciomercato.