Calciomercato: Renato Sanches in Serie A, affare per una big

Renato Sanchez potrebbe tornare di moda in Serie A durante il calciomercato estivo: una big è pronta a puntare su di lui.

Dopo aver voluto fortemente il trasferimento al PSG, Renato Sanchez potrebbe cambiare squadra già al termine della stagione. Il poco minutaggio, infatti, non lo soddisfa e questo apre le porte ad una sua partenza a luglio.

E Renato Sanches potrebbe rappresentare una opzione di calciomercato molto importante per una big di Serie A. Il portoghese, come abbiamo visto la scorsa stagione, è sicuramente molto apprezzato nel nostro campionato e quindi nelle prossime settimane sono attesi i primi sondaggio per approfittare della situazione e regalarsi un giocatore di assoluta qualità.

Mercato: Renato Sanches in Serie A, ecco con chi firma

Il portoghese la scorsa stagione è stato protagonista della sessione estiva visto il suo contratto in scadenza. I sondaggi sono stati diversi, ma alla fine il calciatore ha spinto per restare in Francia e provare una esperienza con il PSG. Al momento una scelta assolutamente sbagliata visto che il minutaggio è inferiore alle aspettative e sarà difficile trovare uno spazio nelle prossime settimane. Come riportato dai media francesi, anche il giocatore non si è detto soddisfatto di quanto sta avvenendo e per lui potrebbero addirittura aprirsi le porte di una cessione al termine della stagione.

E Renato Sanches rappresenta una grande occasione di calciomercato per una big di Serie A come la Juventus. Inutile dire che il Milan è stato vicinissimo al portoghese, ma ora i bianconeri sembrano essere la squadra con maggiore bisogno di un giocatore simile. La Vecchia Signora in estate farà una vera e propria rivoluzione e quindi ci attendiamo un tentativo per provare ad arrivare alla fumata bianca e regalare al tecnico un calciatore di qualità.

La discussione naturalmente è rinviata al termine della stagione e subito dopo la scelta del tecnico. Ma Renato Sanches rappresenta una possibilità per la Juventus considerando il fatto che è in rotta con il club parigino.

Ultime Renato Sanches: il Milan ritorna in corsa?

La Juventus, come detto, potrebbe essere la big di Serie A più interessata a Renato Sanches durante il calciomercato estivo, ma non possiamo escludere il ritorno in corsa anche del Milan.

Inutile dire che le scelte fatte dai rossoneri in questa stagione sono state molto deludenti e quindi toccherà ai dirigenti provare a non sbagliare. Una esperienza con la maglia della squadra allenata da Pioli non è da escludere e quindi ipotizziamo una sfida tra Milan e Juventus per Renato Sanches. Ma la decisione definitiva sarà presa solamente al termine della stagione.