Calciomercato: svolta Milinkovic, arriva l’annuncio

Il calciomercato estivo si avvicina e resta da risolvere in casa Lazio la questione Milinkovic. Ed è arrivato un annuncio importante.

La sessione invernale si è ormai conclusa, ma lo sguardo è proiettato già a quella estiva e sono diversi i temi caldi che saranno affrontati nelle prossime settimane.

E tra questi c’è anche il futuro di calciomercato di Milinkovic-Savic. E proprio sul destino del centrocampista della Lazio è arrivato un annuncio importante. Parole che sembrano dare una chiara svolta al serbo anche se la strada è assolutamente lunga e ancora tutto può accadere considerando anche le offerte e la volontà del diretto interessato.

Mercato: futuro Milinkovic, l’annuncio di Tare

Saranno settimane molto intense per Milinkovic-Savic. Il centrocampista, come ben sappiamo ormai da tempo, è in scadenza di contratto con la Lazio nel 2024 e fino a questo momento, nonostante i diversi tentativi da parte del club biancoceleste, non si è arrivati ad un accordo. Nulla di particolare considerando anche il fatto che ci sono state altre questioni da risolvere, ma Lotito non ha nessuna intenzione di perderlo a parametro zero e per questo motivo c’è bisogno di una risposta importante e nel giro di davvero poco tempo perché altrimenti si rischia una rottura.

E il futuro di Milinkovic-Savic in vista del calciomercato estivo è stato affrontato da Igli Tare a pochi minuti dalla sfida Juventus-Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste, intervistato dai microfoni di Mediaset, si è detto molto positivo sull’esito della trattativa e che soprattutto il discorso sarà affrontato nel momento più opportuno.

Quindi bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di avere un quadro migliore e più chiaro della situazione. In casa Lazio sembra essere tranquilli che alla fine si arrivi alla fumata bianca, ma ancora è tutto aperto e non si può escludere nulla almeno in questo momento. Sicuramente la speranza da parte dei biancocelesti è quella averlo ancora a disposizione la prossima stagione.

Ultime Milinkovic: la Juventus resta in pole position

Il futuro di Milinkovic-Savic è ancora da decidere e la Lazio spera di definirlo ancora prima dell’inizio del calciomercato estivo. Senza rinnovo, come detto, difficile una permanenza e a quel punto potrebbero iniziare diverse trattative considerando anche il fatto che il giocatore interessa a diversi club.

La Juventus resta sempre in pole position, ma molto dipenderà anche dalle decisioni della giustizia sportiva. In caso di penalizzazione, sembra essere difficile l’approdo in bianconero e a quel punto tutte le altre big potrebbero approfittarne. Ma prima bisognerà risolvere la questione Lazio e Tare non ha chiuso l’ipotesi ad un rinnovo con Milinkovic-Savic prima dell’inizio della sessione estiva di calciomercato.