Caso Juventus: pronti altri 20 punti, ecco il secondo motivo

Il caso Juventus rischia di prendere una piega inaspettata: nei confronti dei bianconeri è stata chiesta una penalizzazione aggiuntiva.

La Juventus sembra prossima ad andare incontro ad ulteriori problemi. I 15 punti di penalizzazioni inflitti al club guidato da mister Massimiliano Allegri potrebbero non bastare. Piuttosto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di oggi, una nuova stangata appare prossima ad abbattersi sui bianconeri.

Dopo aver giocato un girone d’andata molto interessante, club che si era ripreso in seguito ad un inizio decisamente al di sotto delle aspettative, a margine del girone di ritorno la Juventus ha perso tutti i suoi privilegi. Complice il caso plusvalenze che ha puntato tutti i riflettori in casa bianconera. Facendo fare alla Juve, e a tutto il calcio italiano, una pessima figura.

Il contraccolpo mentale è stato duro da gestire in casa della Juventus che però questa sera avrà la possibilità di rialzare la testa. Pensando al campo, per quanto sia difficile visto quello a cui può andare incontro il club, c’è un importante match da giocare.

Caso Juventus, la penalizzazione non basta: nuova stangata in vista

Alle 21:00 di questa sera la Vecchia Signora sarà chiamata a giocare in casa contro una brillante Lazio che, a giudicare dalle ultime uscite, sembrerebbe aver trovato nuovamente la quadra. Per la Juventus c’è molto in ballo in questo quarto di finale di Coppa Italia.

In attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi relativi al caso plusvalenze, il club bianconero proverà a giocarsi le sue carte con lo scopo di portare a casa almeno un trofeo. Per questo la coppa nazionale è ora un obiettivo più che concreto. Ciononostante, la situazione in campionato rimane delicata.

Il caso Juventus potrebbe farsi ancora più complicato: in ballo ci sono altri 20 punti di penalizzazione. Una richiesta che rischierebbe di compromettere ancora di più il cammino in campionato dei bianconeri.

Il responsabile della procuratore federale, Giuseppe Chiné, sembra intenzionato a voler utilizzare il pugno di ferro nei confronti del caso Juventus. Così facendo il club rischierebbe seriamente di venir coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Chiné non ha dubbi: chiesti 20 punti di penalizzazione

Chiné vuole 20 punti di penalizzazione: stipendi fittizi, partnership opache e rapporti con gli agenti poco chiari rischiano ora di ingigantire il caso Juventus. Udienza del Collegio attualmente prevista per gli inizi di marzo.

Febbraio sarà quindi un altro mese probante per la società più titolata d’Italia che spera di mettersi tutta questa storia alle spalle il prima possibile. La Vecchia Signora, dal proprio canto, crede ancora nella possibilità di ottenere uno sconto sulla pena. Un vizio di forma potrebbe aiutare il club.

Bianconeri che dalla scorsa primavera, e perciò da più o meno un anno, contestano alla FIGC il fatto di aver avviato il procedimento oltre il tempo massimo. In questi giorni per i bianconeri saranno molto più importanti le vicende extracalcistiche. Il futuro del club, e di conseguenza anche quello della Serie A, verrà svelato nei prossimi giorni.