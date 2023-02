Milan, brutto infortunio: Maldini pesca uno svincolato

Una difesa che perde sicurezza, lontana anni luce dal muro che ha contribuito a vincere il titolo lo scorso anno. Paolo Maldini corre ai ripari: al Milan sta arrivando uno svincolato di lusso.

I rossoneri sono reduci da una striscia di risultati assolutamente negativa. Terzi in classifica insieme con Lazio e Atalanta a 38 punti, ma ultimi nella graduatoria avulsa, i ragazzi di Stefano Pioli hanno incassato una serie di sconfitte difficilmente riscontrabile in passato.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno quindi scelto di intervenire sul mercato degli svincolati. I numeri d’altronde sono quelli di una crisi, almeno nel 2023. Vittoria a Salerno 2-1 il 4 gennaio, 2-2 interno con la Roma quattro giorno dopo (subendo due gol nei 10 minuti finali, ndr). Non solo, in Coppa Italia eliminati agli ottavi a San Siro, sconfitti 1-0 dal Torino nonostante la superiorità numerica. Il 14 gennaio il Milan recupera nel finale dallo 0-2 col Lecce, pareggiando 2-2 al Via del Mare, quindi il 18 gennaio il cappotto a Ryad: 3-0 dall’Inter e addio Supercoppa. Sipario ancora più pesante: il 24 gennaio Lazio-Milan 4-0; il 29 tra le mura amiche il Sassuolo “resuscita”, battendo 5-2 i meneghini.

Milan: difesa imbarazzante

Quella che lo scorso anno era stata una certezza per Stefano Pioli, la prima linea composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Herandez, per il tecnico emiliano è diventata quasi un incubo. Detto che senza Maignan in porta, il Milan perde almeno il 30% della propria resilienza difensiva, proprio gli infortuni e la sensazione di una scarsa concentrazione, stanno minando la stagione dei Campioni d’Italia.

Al momento, i gol incassati sono 29, di cui 14 solo nelle cinque sfide della massima serie. Un allarme indiscutibile, a maggior ragione perché domenica prossima alle 20.45 c’è Inter-Milan, altro bivio nella lotta Champions. Proprio la necessità di non perdere il treno che porta tanti milioni, ha indotto la dirigenza a cercare sul mercato un profilo che garantisse al proprio allenatore maggior sicurezza davanti a Tatarusanu.

Tomori ko: il Milan pensa ad Eliaquim Mangala

Tomori, durante Lazio-Milan, ha riportato una lesione al muscolo rotatore dell’anca sinistra. Un’altra tegola per Pioli, il giocatore quindi non prenderà parte alla stracittadina. Non sono certi i tempi di recupero, gli accertamenti effettuati ieri fanno ben sperare, l’obiettivo è vederlo in campo a San Siro il 14 febbraio, quando per la Champions i rossoneri affronteranno il Tottenham di Antonio Conte. Anche per questo motivo, secondo footmercato, Maldini sta stringendo per tesserare il francese Eliaquim Mangala, 32 anni il prossimo 13 febbraio.

Mangala: un ex City per salvare la barca di Pioli

Eliaquim Mangala, otto gettoni con la nazionale francese, ultimo dei quali datato 15 novembre 2016, è svincolato nel luglio scorso dal Saint Etienne, dove era arrivato, a parametro zero sei mesi prima. Per lo stopper di Colombes, ultima parte di carriera non esaltante, considerato che il City, nel 2014, per averlo aveva sborsato al Porto ben 45 milioni. Un affare di mercato col solo costo dell’ingaggio per il Milan. La parola ora passa a Pioli, se ci sarà il suo assenso, i rossoneri avranno una colonna per cercare di limitare gli errori evidenti osservati nel recente scorso di stagione.