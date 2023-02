Roma: decisione a sorpresa, ritorna a disposizione

Cambia tutto in casa Roma. Il club ha preso una decisione a sorpresa e il calciatore rientra a disposizione.

Dopo un periodo sicuramente non semplice ricco di polemiche, a Trigoria si è iniziato a guardare con attenzione al futuro e in questo caso ci sono delle novità molto importanti anche in chiave futura.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma ha preso una decisione a sorpresa nei confronti di un giocatore, pronto a tornare a disposizione dopo un lungo periodo di assenza. Una scelta che nessuno si aspettava considerando anche quanto successo nei mesi scorsi, ma tutto può ancora succedere e quindi vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Roma: decisione a sorpresa, ecco tutti i dettagli

In casa Roma è tutto pronto per un periodo sicuramente molto complicato. Diverse partite in programma e gli infortuni che non sembrano lasciare in pace il club giallorosso. Questo ha messo alle spalle Mourinho, costretto a prendere una decisione molto importante e soprattutto inaspettata rispetto a quanto accaduto in questi ultimi tempi. Per il momento non si hanno certezze, ma la Roma è pronto a fare un passo indietro con uno dei suoi big per farlo rientrare a disposizione del proprio tecnico e naturalmente consentire all’allenatore di avere una pedina di più al proprio arco.

Karsdorp, infatti, sembra essere pronto ad essere reintegrato dai giallorossi in vista delle prossime sfide di campionato e del resto dell’Europa League. Si tratta di una scelta obbligata visto il problema fisico di Spinazzola e l’assenza di un sostituto in quel ruolo. Al momento a disposizione ci sono solamente Celik, Zalewski ed El Shaarawy e per questo motivo si è deciso di reintegrare l’olandese.

Una decisione che è stata presa in accordo con Mourinho e nelle prossime ore si capirà se potrà giocatore anche in Europa League o solamente in campionato. Vedremo, quindi, cosa succederà, ma per il momento la certezza è rappresentata dal ritorno di Karsdorp a disposizione.

Ultime Roma: Karsdorp verso il reintegro, Zaniolo in forse

Il reintegro di Karsdorp nella Roma è sicuramente una notizia anche strettamente legata alla sconfitta contro la Cremonese. Una partita che ha confermato le difficoltà della squadra di Mourinho ad affrontare più sfide in una settimana e da qui la necessità di riportare l’olandese a disposizione.

Lo stesso forse si potrà dire anche di Zaniolo. Inutile dire che il numero 22 giallorosso è fondamentale in chiave campionato ed Europa League e quindi ci aspettiamo uno sforzo da parte di Mourinho per averlo nuovamente a disposizione almeno fino al termine della stagione quando Karsdorp e il talento ex Inter lasceranno la Roma per una nuova avventura.