Calciomercato Inter: il Chelsea lo scarica, i nerazzurri ci provano

Nuovo obiettivo di calciomercato per l’Inter che torna nuovamente a caccia di rinforzi e lo fa guardando in casa del Chelsea.

Non il miglior momento per l’Inter che nelle ultime settimane ha dedicato più energie del dovuto al caso Skriniar. Il difensore centrale, in maniera poco gradita al club, ha fatto di tutto per abbandonare l’Inter in modo da accasarsi al Paris Saint Germain.

Lo slovacco ex Sampdoria, arrivato ad Appiano Gentile qualche anno fa in cambio di 30 milioni di euro, ha chiesto ufficialmente alla società nerazzurra la possibilità di andare via. L’Inter, dopo aver più volte proposto il rinnovo al calciatore, alla fine ha dovuto accettare.

La speranza del club, tuttavia, era quella di poter fare cassa a gennaio. Cedendo il suo cartellino anticipatamente, si sarebbe evitato l’addio a zero che ormai arriverà in maniera definitiva a fine stagione. La cifra richiesta si aggirava intorno ai 15-20 milioni di euro. Soldi che alla fine non sono entrati.

Calciomercato Inter: i nerazzurri fanno affari con il Chelsea

Questo ha causato un po’ di malumore ad entrambi le parte. Skriniar sperava di iniziare la sua nuova avventura in terra francese e l’Inter si augurava di poter fare cassa. Peccato, però, che alla fine tutti e due si siano dovuti accontentare.

Attenzione, però, anche agli altri contratti in scadenza. A fine campionato i nerazzurri potrebbero dire addio a diversi tesserati. Oltre alla questione Skriniar, in casa meneghina continua a tenere banco anche la vicenda legata a De Vrij. Altro difensore prossimo alla separazione che sembra tutt’altro che intenzionato alla permanenza.

Difesa che sarà totalmente da ricostruire. Così come l’attacco. La questione più delicata ha a che fare con il futuro di Romelu Lukaku. In prestito dai Blues ma che fin qui non ha particolarmente brillato. Il suo stato di forma potrebbe spingere i nerazzurri a virare su altri obiettivi. Intrecci di calciomercato tra Inter e Chelsea che non sono finiti qui.

C’è infatti un altro attaccante dei Blues che fa gola ai meneghini da anni. Il nome che piace all’Inter è quello di Aubameyang: obiettivo di calciomercato già da tempo. Altro calciatore in procinto di dire addio alla formazione londinese.

Piace ancora Aubameyang: i Blues lo hanno già scaricato

Il calciomercato è stato ricco per il Chelsea che ora dovrà per forza lasciar partire qualcuno: per questo tra Aubameyang e l’Inter può finalmente scattare la scintilla. In queste ore la formazione di mister Potter ha diramato l’elenco dei calciatori inseriti nella lista UEFA e tra questi manca proprio l’ex Milan.

Decisione che ha mandato su tutte le furie il calciatore che, secondo diverse fonti provenienti dall’Inghilterra, avrebbe litigato con il suo attuale tecnico. Tutti segnali di un più che probabile addio. L’Inter valuta il colpo Aubameyang e spera di averlo in rosa a partire dalla prossima finestra di calciomercato.

Il suo legame con il Chelsea scadrà tra un anno. Questo significa che con pochi milioni di euro i nerazzurri potrebbero chiudere la trattativa. Molto, però, dipenderà anche dal futuro degli attaccanti attualmente nella rosa meneghina: dal belga fino a Correa. Altro giocatore finito ai margini.