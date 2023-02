Calciomercato Juventus: ha rotto con il Barcellona, Allegri accontentato

Il nuovo obiettivo di calciomercato della Juventus è un giocatore del Barcellona in procinto di dire addio al club blaugrana.

Nuovi scenari di calciomercato stanno per coinvolgere la Juventus. Il club attualmente sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri proprio ieri sera è riuscita a strappare un pass per le semifinali di Coppa Italia battendo la Lazio in casa.

Una soddisfazione per i bianconeri che in questa stagione, visti i 15 punti recentemente sottratti, non hanno più molto da chiedere al campionato. Per questo il trofeo nazionale è diventato un obiettivo primario.

Sia perché mettere una coppa in bacheca fa sempre bene, al blasone e alle energie mentali, sia perché alzare al cielo il trofeo significherebbe anche accedere alle competizioni UEFA. In maniera particolare all’Europa League.

Insomma, una scorciatoia non da poco visto che la Juve sarà costretta a rincorrere le avversarie per tutto il girone di ritorno. Se poi il club verrà ammesso alle manifestazioni continentali verrà deciso nei prossimi giorni. Intanto la Juventus ha il compito di dire la sua.

Calciomercato, la Juventus guarda in casa del Barcellona

In base a quello che sarà il piazzamento finale della squadra, e le coppe alle quali parteciperà, la nuova dirigenza costruirà la Juventus del futuro. Anche a costo di dover fare i conti con qualche cessione illustre. Tra i calciatori a disposizione del tecnico livornese maggiormente richiesti sul mercato, in cima alla lista c’è senza dubbio il centravanti Dusan Vlahovic.

Attaccante classe 2000 che secondo alcune fonti avrebbe già chiesto di andare via. La Juve può lasciarlo partire in cambio di 100 milioni di euro. Il Real Madrid riflette. Oltre al bomber ex Fiorentina, però, la Juve dovrà prepararsi a salutare anche altri protagonisti degli ultimi anni giunti ormai al capolinea di quest’avventura: è il caso di Juan Cuadrado.

In scadenza di contratto e a più riprese accostato all’Inter. Questo spingerà i bianconeri verso nuovi obiettivi. Il calciomercato della Juventus passa anche dal Barcellona. In casa blaugrana c’è un giocatore in procinto di andare via che potrebbe presto firmare con il club più titolato di Serie A.

La Juventus valuta il profilo di Sergi Roberto: destinato ad andare via durante la prossima finestra di calciomercato. Lo spagnolo classe 1992 sarebbe perfetto per Allegri che, in tempi non sospetti, aveva già chiesto informazioni sul suo trasferimento.

Piace Sergi Roberto: in uscita dal club blaugrana

Un anno fa, durante la sessione invernale di calciomercato, la Juventus aveva già provato ad affondare il colpo Sergi Roberto. L’esterno, però, alla fine ha deciso di prolungare il suo contratto rimanendo al Barcellona un altro anno.

Società catalana che proprio in queste ore ha offerto un ulteriore rinnovo al proprio calciatore. Solo che la risposta, rispetto allo scorso anno, è stata ben diversa. Secondo quanto riportato da Sport, Sergi Roberto ha detto no al rinnovo con il Barcellona: la Juventus valuta la situazione.

Il trentenne esterno blaugrana chiede più spazio a questo punto della sua carriera e i catalani non possono accontentarlo in tal senso. In bianconero, invece, godrebbe di una certa titolarità. Nei moduli di Allegri sarebbe perfetto come terzino destro, come esterno a tutta fascia e all’occorrenza anche come interno di centrocampo.