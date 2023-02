Calciomercato: svolta Locatelli, lo prende una big

Manuel Locatelli sembra essere sempre più vicino a lasciare la Juventus: una big lo potrebbe prendere durante il prossimo calciomercato.

Manuel Locatelli e la Juventus: un matrimonio che potrebbe finire nelle prossime settimane. I bianconeri, infatti, potrebbero decidere di vendere il proprio centrocampista per riordinare i conti e naturalmente compare un altro centrocampista.

E per Locatelli il calciomercato estivo potrebbe regalargli una nuova esperienza in un’altra big. Il club, infatti, è fortemente interessato al centrocampista bianconero e già nelle prossime settimane potrebbe decidere di sondare il terreno e piazzare un colpo sicuramente molto importante soprattutto in chiave futura considerando anche la necessità di fare un salto in avanti per la sua carriera.

Mercato: prendono Locatelli, ecco con chi firma

La strada per la sessione estiva è assolutamente lunga e diciamo che la situazione potrebbe cambiare ancora una volta, ma per Manuel Locatelli il destino sembra essere ormai segnato considerando anche il fatto che le prestazioni del calciatore non sono all’altezza delle aspettative. Naturalmente le decisioni finale saranno prese solamente nelle prossime settimane e in base magari anche al tecnico che siederà in panchina.

Ma, come detto in precedenza, una big ha messo nel mirino Manuel Locatelli e sembra essere pronta a presentare una offerta importante durante il calciomercato estivo per strappare il calciatore alla Juventus. Secondo quanto riferito dal sito fcbarcelonanoticias.com, il Barcellona sarebbe fortemente interessato all’ex Milan per sostituire Busquets e presto sono attesi i primi contatti con il club bianconero.

Una possibilità importante per il bianconero e quindi ci attendiamo magari anche una apertura dal diretto interessato ad un trasferimento in Spagna soprattutto se la Juventus deciderà di metterlo in vendita. La scelta definitiva sarà fatta solamente al termine di questa stagione, ma il futuro di Locatelli sembra essere ormai segnato e presto ci attendiamo delle novità importanti anche sul presunto interesse del Barcellona nei suoi confronti.

Ultime Locatelli: sfida Real-Barcellona?

Per Manuel Locatelli possibile una sfida di calciomercato tra Real Madrid e Barcellona. Il club madrileno, infatti, starebbe pensando di affondare il colpo su Locatelli soprattutto con la conferma di Ancelotti in panchina. Anche in questo caso sono in corso dei ragionamenti e presto si attende una decisione importante da parte dei diretti interessati.

Al momento la certezza sembra essere rappresentata dal fatto che la Juventus è al lavoro per capire se confermare oppure no il centrocampista. L’ipotesi più probabile è naturalmente quella di una partenza di Locatelli, ma molto dipenderà da come si concluderà la stagione e anche dalla volontà del nuovo allenatore di privarsi di un giocatore importante e di qualità come l’ex Milan.