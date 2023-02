Esonero Cannavaro: già scelto il sostituto, lo porta il ds

L’esperienza di Fabio Cannavaro al Benevento è già finita e il club campano ha pronto il sostituto. Ecco tutte le ultime notizie.

L’avventura di Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento è termina dopo l’ennesimo flop casalingo. La sconfitta contro il Venezia è costata la panchina all’ex difensore e con lui via anche il fratello Paolo.

Il Benevento è al lavoro per trovare il sostituto di Cannavaro e in pole position c’è un nome. La società sembra essere intenzionata a ripartire da zero e quindi non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro e anche capire su chi potrebbero puntare i campani per risalire la china.

Benevento: Cannavaro esonerato, chi arriva al suo posto

L’esonero di Fabio Cannavaro era nell’aria ormai da tempo e sembrava davvero questione di ore considerando che i risultati faticavano ad arrivare e, soprattutto, la classifica dei campani è davvero diventata molto rischiosa. Il penultimo posto mette a serio rischio la permanenza nel campionato cadetto e Vigorito ha deciso di fare una vera e propria rivoluzione per provare a salvare la stagione. Via, quindi, non solo i due fratelli Cannavaro, ma anche il ds Foggia. Per quest’ultimo ruolo il nome in cima alla lista è quello di Faggiano, visto allo stadio proprio oggi.

E, secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, potrebbe essere proprio il nuovo ds a portare il nuovo allenatore sulla panchina del Benevento. Stiamo parlando naturalmente di Roberto D’Aversa. I rapporti tra i due sono ottimi e l’ex Parma potrebbe accettare questa sfida per rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile.

Naturalmente le riflessioni in questo caso sono in corso e nelle prossime ore saranno fatte tutte le scelte del caso. Come detto in precedenza, l’obiettivo è quello di salvare la stagione e per farlo ci sarà bisogno di un tecnico di esperienza, ma anche di un allenatore capace di calarsi in una situazione non facile considerando il penultimo posto e un momento non positivo.

Ultime Benevento: salvezza ancora possibile

La Serie B deve ancora entrare nel suo vivo e per questo l’esonero di Cannavaro per il Benevento potrebbe essere arrivato al momento giusto, ma tutto dipenderà anche dalla scelta del sostituto. Il passaggio da Caserta all’ex difensore non ha portato fortuna e i sanniti non sembrano intenzionati a tornare indietro.

Sono tre i punti di distacco dalla zona salvezza e sicuramente partire da un nuovo allenatore potrebbe consentire di ottenere quel cambio di passo per arrivare il prima possibile alla permanenza. E per farlo il Benevento è pronto ad affidarsi ad un duo importante come Faggiano-D’Aversa.