Juventus: decisione a sorpresa, tifosi infuriati

La Juventus inizia a programmare il futuro ed una decisione a sorpresa potrebbe far infuriare i tifosi. Ecco i dettagli.

E’ tempo di pensare al futuro in casa bianconera. Dopo la chiusura della sessione invernale, alla Continassa si sta iniziando a programmare la prossima stagione in chiave calciomercato e diciamo che le novità non sono destinate a mancare.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha preso una decisione a sorpresa proprio in vista del calciomercato estivo che rischia di far infuriare i tifosi. Diciamo che per il momento nessuna scelta definitiva è stata fatta, ma la strada è ormai segnata e per questo motivo ci attendiamo delle comunicazioni nel giro di poco tempo.

Calciomercato Juve: la società ha deciso, tutti i dettagli

Non saranno sicuramente settimane semplici in casa Juventus. La questione stipendi terrà banco per diverso tempo tra i bianconeri ed una eventuale penalizzazione potrebbe creare non pochi problemi alla nuova dirigenza sulla programmazione del futuro. E proprio su quest’ultimo sono attese novità nel giro di davvero poco tempo. I ragionamenti sono in corso e presto sarà la stessa società a comunicare se continuare o no con il giocatore la prossima stagione. Insomma, una scelta che alla Continassa potrebbe essere obbligata proprio per il futuro incerto.

Nonostante la volontà di rinnovare, la Juventus potrebbe decidere di interrompere il rapporto con Di Maria e consentire al giocatore di trovare squadra durante il calciomercato estivo a zero. Troppe le incertezze in questo momento per prolungare da subito il contratto dell’argentino.

Naturalmente si tratta di una scelta destinata ad infastidire i tifosi, che proprio sul Fideo contano in questa stagione per provare a conquistare l’Europa e magari riuscire a trattenerlo anche la prossima. Ma la Juventus, nonostante la volontà del diretto interessato, potrebbe decidere di rompere tutto e non proseguire insieme. Una scelta che, come detto in precedenza, potrebbe essere collegata principalmente alle vicende fuori dal campo.

Ultime Juve: molti giocatori in bilico

Di Maria potrebbe non essere l’unico giocatore a lasciare la Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. Si parla anche di possibili addii di Vlahovic e dello stesso Pogba proprio per risanare i conti e provare a fare una sessione da protagonista in entrata.

Diciamo che si tratta semplicemente di indiscrezioni visto che molto dipenderà anche dalle questioni fuori campo. Ma una cosa è certa: il futuro di Di Maria potrebbe non essere alla Juventus e questa scelta rischia di creare una nuova spaccatura con la tifoseria. Ragionamenti in corso alla Continassa e presto su questa vicenda sarà presa una decisione definitiva.