Juventus: infortunio Pogba, i tifosi tremano

L’infortunio di Pogba tiene banco in casa Juventus e proprio in queste ultime ore è arrivata una brutta notizia. Le ultime.

Grande apprensione in casa Juventus per le condizioni di Pogba. Il francese continua ad essere ai box per i suoi continui problemi fisici e gli ultimi aggiornamenti non sembrano essere assolutamente positivi.

Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, le notizie sull’infortunio di Pogba non sono assolutamente positive e i tifosi della Juventus iniziano a tremare. Diciamo che per il momento non ci sono certezze e questo fa sicuramente ben sperare, ma la situazione non è delle più semplici e c’è assolutamente bisogno di un ragionamento per trovare magari la soluzione definitiva.

Juventus: infortunio Pogba, arriva la brutta notizia

La situazione Pogba tiene ancora banco in casa Juventus. La presenza in panchina contro il Monza sembrava essere finalmente la luce in fondo al tunnel, ma alla fine è arrivato un nuovo stop e questo rende molto più complicato l’utilizzo del francese in questa stagione. E diciamo che le notizie che arrivano dalla Continaassa non sono assolutamente positive e inizia ad esserci il timore che la stagione del francese sia ormai compromessa e per questo sono in corso delle riflessioni importanti.

Secondo quanto scritto dal quotidiano italiano, l’infortunio di Pogba sembra essere più grave del previsto e difficilmente il francese sarà tra i convocati per la sfida contro la Salernitana. Una bruttissima notizia per Allegri che in più di un’occasione ha ribadito come avere il francese a disposizione è fondamentale per proseguire la risalita in classifica.

Per ora, però, la situazione non è assolutamente chiara e per questo motivo si dovrà aspettare almeno la conferenza stampa di Allegri di lunedì per avere un quadro molto più chiaro della situazione. Come detto, però, diciamo che il quadro non è dei più semplici e per questo motivo tutte le soluzioni sono assolutamente possibili.

Ultime Pogba: ipotesi rescissione a fine stagione

L’infortunio di Pogba e la situazione Juve sembra aumentare la possibilità di una rescissione a fine stagione. Inutile dire che le parti si aspettavano un esito diverso e i bianconeri stanno ragionando con davvero molta attenzione sul futuro del calciatore francese.

Per il momento, come detto in più di un’occasione, nessuna decisione è stata presa e molto dipenderà da come terminerà la stagione e soprattutto dalle questioni economiche. Ma il futuro di Pogba non è assolutamente deciso e in casa Juventus si valuta con attenzione il destino del proprio centrocampista. La speranza è quella di continuare insieme per magari tornare ad ottenere risultati importanti, ma ancora tutto può succedere e le strade sono diverse.