Roma: annuncio in diretta, il giocatore verrà reintegrato

La Roma è pronta a fare un passo indietro e reintegrare uno dei suoi big: l’annuncio è arrivato in diretta.

Saranno giorni intensi e di riflessioni i prossimi in casa Roma. Se da una parte c’è bisogno di un cambio di passo in campo per aiutare la squadra a raggiungere alcuni traguardi, dall’altra ci sono diverse questioni irrisolte e da qui presto sono attese delle decisioni sicuramente molto importanti.

E proprio nel pre-partita di Roma-Empoli è arrivato un annuncio in diretta molto importante in chiave Roma: il giocatore verrà quasi sicuramente integrato. La società, secondo quanto riferito da Dazn, avrebbe ammorbidito un po’ la linea rispetto alle precedenti settimane e da qui l’ipotesi di un Mourinho pronto ad accogliere il giocatore.

Roma: arriva l’annuncio, il giocatore sarà reintegrato

In casa Roma sono in corso tutte le riflessioni del caso e presto saranno prese sicuramente delle decisioni molto importanti anche per il futuro della stagione. Inutile nascondere che le tre partite in un giorno stanno rendendo molto complicato il cammino dei giallorossi e, soprattutto nelle prossime settimane, ci sarà bisogno da parte di tutti. Proprio per questo la società giallorossa avrebbe deciso di adottare una strategia molto diversa da quanto detto in passato e quindi non ci resta che aspettare poco tempo per avere un quadro più chiaro.

Secondo quanto riferito da Dazn, il reintegro di Karsdorp nella Roma è più vicino rispetto a quello di Zaniolo. Una linea più morbida sicuramente dovuta ad una emergenza sugli esterni. Inutile dire che l’infortunio di Spinazzola ha completamente cambiato la strategia in casa giallorossa e c’è bisogno di un intervento visto che dal mercato non è arrivato nulla.

Per questo motivo l’ipotesi più probabile è quella di un ritorno dell’esterno olandese a disposizione già magari nelle prossime ore per consentirgli di allenarsi con i compagni e provare ad aiutare la squadra. Poi toccherà a Mourinho decidere se schierarlo titolare oppure tenerlo in panchina considerando anche la presenza di Celik e Zalewski.

Ultime Roma: più complicato il reintegro di Zaniolo

Se da una parte abbiamo il reintegro di Karsdorp, dall’altra sembra essere molto complicato rivedere subito Zaniolo in casa Roma. Tiago Pinto ha ribadito che la linea della società è stata chiara e quindi per il momento il calciatore resterà fuori rosa almeno fino a quando non si hanno delle emergenze.

Vedremo se alla fine ci potrà essere una soluzione almeno fino al termine della stagione oppure, come detto in precedenza, il giocatore resterà fuori per i diverbi che sono avvenute nelle ultime settimane. E presto, in questo senso, ci saranno delle novità importanti.