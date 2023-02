Serie A: altro esonero, la scelta del presidente

La Serie A è ormai entrata nel vivo e il presidente ha fatto una scelta importante su un esonero: ecco le ultime notizie.

La Serie A è pronta a fare il suo ingresso nella fase decisiva e per i club è molto importante decidere se puntare sullo stesso allenatore o magari cambiare guida tecnica per dare una scossa importante.

E un presidente ha fatto una scelta importante sul proprio tecnico e sulla possibilità di arrivare ad un esonero. Una decisione necessaria per ricompattare l’ambiente e provare a chiudere nel migliore dei modi una stagione che, come detto in precedenza, si appresta ad entrare nella sua fare ormai definitiva.

Serie A: altro esonero, la decisione del presidente

La Serie A è ormai pronta ad entrare forse nella sua fase decisiva e per i presidenti è arrivato anche il momento di prendere una decisione molto importante sul futuro dei propri tecnici. Si tratta di un passaggio chiave non solo per questa stagione, ma anche per la prossima visto che per molti club è arrivato il momento di provare a rompere gli indugi e iniziare a programmare nel migliore dei modi una stagione che potrebbe essere cruciale per la ripartenza e i propri obiettivi.

E un presidente proprio in queste ultime ore ha preso una decisione importante sul possibile esonero del proprio tecnico. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Cairo non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio allenatore ed è per questo che è pronto a riscattare sia Vlasic che Miranchuk oltre che provare ad accontentare il proprio tecnico su altre richieste di mercato.

Si tratta di una decisione molto importante e che conferma la volontà da parte del presidente granata di provare ad arrivare il prima possibile in Europa. Inoltre, l’obiettivo stagionale resta il settimo posto e per farlo si è deciso di compattare il gruppo per una seconda parte di stagione da protagonista.

Ultime Torino: la palla passa a Juric

La decisione di Cairo di fare tutto per confermare Juric sulla panchina del Torino è un chiaro messaggio per il tecnico, ma ora la palla passa proprio nelle mani del croato. Toccherà a lui decidere se continuare a sposare il progetto granata oppure optare per una decisione diversa e magari iniziare una esperienza importante all’estero.

Per il momento, come ha sempre fatto, il tecnico preferisce concentrarsi sul campionato e non prendere altre decisioni. Al termine della stagione ci sarà un confronto con la società per capire meglio le intenzioni. Le idee di Cairo sono molto chiare. Ora bisognerà capire se combaciano o no con quelle di Juric in vista della prossima Serie A.