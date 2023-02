Calciomercato: svolta Pogba, decisione presa

Il futuro di Pogba sembra essere arrivato ormai ad una soluzione. Ecco la decisione presa in chiave calciomercato.

Il matrimonio tra la Juventus e Pogba finirà presto? Questa è una delle domande che nelle ultime ore sta facendo il giro dei giornali e non solo, ma che per il momento non ha trovato una risposta definitiva.

Ma, secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus e lo stesso Pogba hanno preso una decisione importante in vista del calciomercato estivo e presto sono attese delle comunicazioni. I tifosi sperano di avere delle buone notizie, ma si tratta di una vicenda assolutamente in continua evoluzione.

Mercato Juve: futuro Pogba, il giocatore non ha dubbi

La seconda avventura di Pogba alla Juventus non è assolutamente iniziata nel migliore dei modi. L’infortunio al ginocchio e la scelta di non operarsi hanno complicato molto la stagione al francese, che, come ben sappiamo, è ancora in attesa di poter esordire con la maglia bianconera. Questo sicuramente ha complicato (e non poco) il cammino dei ragazzi di Allegri e la speranza resta sempre quella di poter avere un suo recupero il prima possibile per contare su un’arma in più in questo finale di stagione.

Ma, come detto in precedenza, nelle ultime ore sta tenendo banco anche il destino del giocatore in ottica prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Pogba non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus durante il calciomercato estivo anche in caso di mancata qualificazione in Europa. Quindi per Tuttosport il francese continuerà la sua avventura a Torino per dare una mano alla squadra e riscattare questo inizio non semplice.

Si tratta di una novità sicuramente importante e che mette fine a tutte le voci che parlavano di una possibile rescissione del contratto. Sicuramente le certezze per il momento non ci sono visto che non è un annuncio ufficiale, ma i tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo e sperare davvero di vedere in campo Pogba la prossima stagione.

Ultime Pogba: il rientro in campo contro il Nantes?

Se sul calciomercato arrivano buone notizie sul fronte Juve-Pogba, sull’infortunio si hanno ancora diversi dubbi. L’ipotesi più probabile è quella di una convocazione solamente per la partita contro il Nantes, ma si preferisce mantenere la massima calma considerando anche il fatto che una ricaduta potrebbe mettere fine alla sua stagione.

Quindi i bianconeri preferiscono non accelerare e valutare con attenzione le condizioni del calciatore prima di prendere una decisione sul suo rientro in campo. Una cosa è certa: Pogba tra calciomercato e infortunio sarà protagonista delle prossime settimane e la Juve spera di poter avere solo buone notizie.