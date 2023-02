Colpo di scena in panchina: arriva Di Biagio, lo vuole il presidente

Gigi Di Biagio è pronto a sedersi nuovamente in panchina. Il presidente lo ha scelto e presto è atteso l’annuncio ufficiale.

La stagione è ormai entrata nel vivo e sono diverse le squadre al lavoro per cercare di salvaguardare la propria panchina. Un tecnico, però, non è riuscito e presto la società comunicherà il sostituto.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il presidente ha scelto Di Biagio per la panchina e nelle prossime ore potrebbero esserci delle importanti novità. Vedremo se alla fine l’ex ct dell’Italia Under 21 deciderà di accettare questa sfida oppure farà un passo indietro aspettando magari una chance molto più importante per la sua carriera.

Di Biagio in panchina: ci siamo, ecco tutti i dettagli

Dopo un lungo stop, Di Biagio è pronto a sedersi nuovamente in panchina nella speranza di poter ottenere risultati importanti. Inutile dire che l’esperienza con l’Italia Under 21 ha un po’ complicato la vita al tecnico, chiamato ora a dimostrare di essere in grado di poter gestire nel migliore dei modi un club. Per questo motivo la chance che potrebbe arrivare nelle prossime ore si candida ad essere per lui forse la più importante anche se molto dipenderà anche dalla sua volontà di scendere in campo e accettare una sfida non assolutamente semplice.

Entrando nei dettagli, l’Ascoli ha messo Di Biagio in cima alla lista per sostituire Bucchi ed ora spetta all’ex centrocampista decidere se accettare la panchina marchigiana o no. La Serie B potrebbe essere un ottimo trampolino per rilanciarsi, ma i dubbi non mancano e sicuramente non si può escludere una sua volontà di provare magari a ritornare nel massimo campionato il prima possibile e quindi aspettare eventuali offerte.

I ragionamenti, però, sono in corso e nelle prossime ore toccherà direttamente a lui dare una risposta alla squadra. La voglia di ritornare in panchina è tanta, ma ci devono essere le condizioni altrimenti difficilmente sarà fatto questo passo.

Ultime Di Biagio: Ascoli o aspettare la Serie A?

La trattativa per approdare sulla panchina dell’Ascoli è in corso ed ora la palla è tutta nel campo di Di Biagio. Il club marchigiano non ha assolutamente dubbi ad affidargli la panchina, ma resta da capire la volontà del tecnico di scendere in campo da subito in Serie B oppure aspettare qualche settimana e capire se dalla A ci potrà essere qualche occasione.

Il rischio, però, è quello di restare fermo fino a termine della stagione e per questo motivo l’Ascoli rappresenta forse l’occasione più importante della sua carriera. Vedremo quale sarà la scelta di Di Biagio in vista di questo finale di campionato.