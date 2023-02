Juve: l’avvocato svela tutto, ecco perché hanno pagato i bianconeri

In attesa di capire cosa deciderà il Coni, la questione plusvalenze continua a tenere banco e in molti si chiedono il perché sia stata penalizzata solamente la Juventus e diciamo che le motivazioni non hanno pienamente convinto.

A provare a spiegare meglio la situazione ci ha pensato un avvocato, il quale ha dato la sua versione dei fatti e accusato anche in modo molto duro la Figc. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista a Tuttosport e sicuramente faranno il giro del mondo in davvero poco tempo.

Juventus: parla l’avvocato, ecco perché hanno pagato i bianconeri

La vicenda plusvalenze, come detto in precedenza, continua a tenere banco e in queste ultime settimane sono state diverse le opinioni riguardanti quanto successo e soprattutto il pugno duro deciso dalla Figc. I social si sono divisi e diciamo che i tifosi bianconeri hanno deciso di attuare un pugno duro nei confronti dei vertici della Seria A come segno di protesta dopo una penalizzazione che è stata considerata davvero molto dura. Ed ora si attende il Coni per capire se i 15 punti resteranno oppure ci sarà un passo indietro per qualche vizio di forma.

E a spiegare meglio il perché di questa penalizzazione alla Juventus ci ha pensato Marcello Paniz, avvocato oltre che presidente del fan club dei bianconeri in Parlamento. In un’intervista a Tuttosport, il legale ha ribadito che questa decisione sembra essere soprattutto una vendetta sportiva per aver spinto per avere la Superlega. Parole sicuramente molto dure e che rischiano aprire un nuovo dibattito sui social (e non solo).

Sicuramente il club bianconero non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro e proseguirà la sua battaglia per arrivare ad una soluzione e magari fari togliere la penalizzazione. Sicuramente si tratta di una vicenda che continuerà a tenere banco e presto ci potrebbero essere delle novità molto importanti.

Ultime Juventus: febbraio e marzo mesi cruciali per il futuro

Le parole di Paniz sulla questione plusvalenze sono sicuramente importanti e la Juventus è pronta a difendersi fino alla fine. Per questo motivo febbraio e marzo sono destinati ad essere mesi cruciali per i bianconeri e per capire come affrontare il futuro. Infatti, nel go di poco tempo è attesa la decisione della Procura sugli stipendi e anche in quel caso non escludiamo un pugno duro da parte del Tribunale federale.

Insomma, tutti temi che continueranno a tenere banco nelle prossime settimane e che condizioneranno il futuro dei bianconeri e anche a questo punto della Serie A.