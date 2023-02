Juventus: altra brutta notizia, centra Dazn

Non solo la penalizzazione, per la Juventus in arrivo un’altra brutta notizia. E l’annuncio fa tremare i tifosi.

Il momento non è sicuramente positivo per la Juventus. I risultati in campo faticano ad arrivare e diciamo che il futuro non sembra essere tanto roseo come magari ci si poteva immaginare in passato.

Infatti, con la penalizzazione arriva un’altra brutta notizia per la Juventus ed ora i tifosi iniziano a tremare davvero. La speranza è quella di poter guardare al futuro con maggiore fiducia, ma in questo momento è davvero molto difficile per i motivi che vi abbiamo illustrato in precedenza, ma anche tutte le cose che succederanno nelle prossime settimane.

Juventus: i tifosi tremano, l’annuncio

I 15 punti di penalizzazione sicuramente stanno creando diversi problemi dal punto di vista morale per i bianconeri. Inutile dire che le ultime prestazioni in campionato sono sicuramente condizionati da quanto successo con la giustizia sportiva e c’è bisogno di un cambio di passo per provare ad avvicinare alcuni obiettivi che, stando ad inizio stagione, erano primari.

Ora, però, la situazione è completamente differente e il rischio è quello di dover fare i conti con un futuro molto meno roseo rispetto a quello immaginato. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, la penalizzazione porterà a chiudere in una posizione diversa da quella immaginata e di conseguenza i soldi dei diritti tv saranno inferiori. Una brutta notizia per il club bianconero soprattutto in ottica prossima stagione.

Inutile negare che queste entrate sono molto utili sia per appianare i conti che per programmare magari qualche entrata. Ora alla Continassa si dovranno fare dei ragionamenti per cedere qualche big per sopperire a questa assenza. Naturalmente si tratta di discorsi che saranno approfonditi solamente al termine della stagione e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro sui bianconeri e anche sul futuro del club.

Ultime Juventus: la situazione non è rosea

La penalizzazione e le entrate economiche inferiori rispetto a quanto previsto sembrano confermare una situazione non sicuramente rosea in casa Juventus. Nelle prossime settimane saranno effettuati naturalmente tutti gli approfondimenti del caso per capire se si dovranno vendere i big oppure il Coni cambierà la situazione.

La speranza naturalmente è la seconda, ma su questa vicenda non si hanno per il momento certezze e si aspetteranno le prossime settimane. Le ipotesi, come detto in precedenza, sono diverse e non ci resta che attendere ora marzo e aprile per avere un quadro più chiaro della situazione e naturalmente capire se la Juventus potrà contare su tutte le entrate oppure dovrà fare i conti con un quadro economico diverso.