Problemi Tim-Dazn, ecco come risolverli

Nuova giornata di Serie A ed ancora problemi per quanto riguarda l’applicazione Dazn. In questo caso i disservizi hanno riguardato principalmente chi ha un connessione di rete fissa Tim e sui social sono diversi gli utenti che hanno confermato queste difficoltà.

Le due aziende sono al lavoro per cercare di trovare una soluzione, ma in questo articolo proviamo a darvi dei consigli su come risolverli. Si tratta di una vicenda sicuramente molto importante considerando anche il fatto che la domenica è davvero lunga e la serata prevede una partita molto bella come quella tra Inter e Milan.

Problemi Tim-Dazn: cosa sta succedendo e come risolverli

Dopo un lungo periodo senza particolari problemi, in questa giornata sono ritornati i disservizi per quanto riguarda Dazan. Sui social, come raccontato in precedenza, sono diversi gli utenti che hanno manifestato il proprio malcontento proprio perché si tratta di una domenica molto lunga e, soprattutto, con in serata in programma il derby di Milano. Questo ha portato l’azienda, ma anche Tim, a trovare una soluzione.

Infatti, i problemi principalmente riguardano l’accoppiata Tim-Dazn e per risolvere il problema il consiglio che possiamo dare è sicuramente quello di spegnere internet e utilizzare il cellulare come hotspot oppure direttamente la rete mobile del proprio smartphone. I disservizi, infatti, riguardano principalmente la connessione fissa e quindi nel caso consigliato non ci saranno assolutamente problemi.

La speranza naturalmente è quella di poter riuscire in poco tempo ad arrivare ad una situazione di normalità e cercare di proseguire nel migliore dei modi questa domenica di Serie A che, come annunciato in precedenza, si concluderà con il derby di Milano. Anche le due aziende sono al lavoro per provare a trovare una soluzione e risolvere questo problema che, come annunciato in precedenza, ha creato diversi disservizi.

Ultime Dazn: ancora problemi, tifosi furiosi

L’ennesimo problema di Dazn, anche se ha riguardato principalmente la linea Tim, ha portato gli utenti ad essere furiosi. Le critiche non sono assolutamente mancate e sui social sono in molti che chiedono alla Serie A un cambio di passo su questo tema anche se per il momento la situazione non sembra essere destinata a variare.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le scelte anche della stessa Lega. Per il momento l’obiettivo principale è quello di risolvere i disservizi targati Tim-Dazn e per farlo il consiglio che possiamo dare, come detto in precedenza, è quello di collegarsi con un hotspot o direttamente con la linea mobile del cellulare per guardare le partite senza problemi.