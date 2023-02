Serie A: altro esonero, l’annuncio prima della gara

La Serie A è ormai pronta ad entrare nel vivo e prima della gara è arrivato un annuncio importante sull’esonero.

A differenza degli altri anni, la Serie A tra febbraio e marzo entra nel vivo della stagione e molti dirigenti sono al lavoro per capire se continuare oppure no con il proprio tecnico per raggiungere gli obiettivi prefissati.

E prima della gara è arrivato un annuncio importante da parte di un club prima dell’annuncio in Serie A. Si tratta di parole che delineano in modo davvero chiaro il futuro del proprio tecnico e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro della situazione.

Serie A: altro esonero, ecco l’annuncio

Inutile dire che le squadre hanno un obiettivo chiaro e per questo motivo si è al lavoro per provare a raggiungere il traguardo in anticipo e non aspettare le ultime giornate che, come ben sappiamo, sono davvero molto rischiose. E per questo motivo nelle prossime settimane non si escludono degli scossoni per provare a cambiare passo e raggiungere con tranquillità i propri obiettivi. Infatti, come abbiamo visto in passato, da marzo si apre una stagione quasi sicuramente differente da quella precedente e tutto può succedere.

Tra gli allenatori a rischio c’è sicuramente Luca Gotti, considerando anche il fatto che lo Spezia non è in una buona posizione di classifica e l’esonero è possibile. Prima della partita contro il Napoli è arrivato sicuramente un annuncio importante anche se non cambia molto sul futuro del tecnico ex Udinese.

Il ds dei liguri, infatti, ha confermato il proprio tecnico e motivato l’assenza per la sfida contro il Napoli. L’operazione dei giorni scorsi non gli ha permesso di scendere in campo contro i partenopei. Un problema fisico che comunque non dovrebbe portare, magari come successi in altri casi, ad un passo indietro. Ma naturalmente i risultati saranno decisivi per la permanenza del tecnico a La Spezia.

Ultime Gotti: le prossime partite decisive

Inutile dire che le prossime partite saranno decisive per il possibile esonero di Gotti. La classifica non è sicuramente delle migliori e per questo motivo lo Spezia deve cambiare passo e da qui sono in corso tutte le riflessioni del caso.

Per il momento non sono attese delle novità importanti considerando anche le indisponibilità e anche le partite in programma. Ma la situazione non è sicuramente delle migliori e, in caso di una accelerazione del Verona, non si può escludere nulla, almeno fino a quando lo Spezia non riuscirà ad ottenere dei risultati importanti anche sul campo e quindi allontanarsi definitivamente dalla zona rossa.