Svolta in panchina: è rottura con il presidente, esonero immediato

Clamorosa notizia: è rottura tra l’allenatore e il presidente. E a questo punto l’ipotesi di un esonero sembra essere sempre più probabili.

Il calciomercato si è chiuso e iniziano ad arrivare i primi dissidi tra tecnici e presidenti. Il caso più noto è sicuramente quello di De Rossi, ma ci sono anche altri animi caldi e il rischio di decisione è molto drastico.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, un tecnico ha avuto un duro scontro con il suo presidente e a questo punto non possiamo escludere un esonero immediato. Le riflessioni sono in corso, per ora l’allenatore è confermato ma tutto può succedere e i prossimi giorni saranno fondamentali.

Duro scontro tra il tecnico e il presidente: ecco tutti i dettagli

Le tensioni tra i tecnici e la società ormai sono quasi all’ordine del giorno. Lo scontro tra Juric e Vagnati è diventato storico, ma anche il duro sfogo di De Rossi contro il suo ds ribadendo che ad oggi non è assolutamente semplice guidare una squadra, ma allo stesso anche fare il dirigente di un club. In questo caso il duro confronto c’è stato tra l’allenatore e il presidente e non si possono escludere decisioni drastiche considerando anche che non sarà semplice andare avanti insieme.

Dalla Francia parlano di una rottura tra Fonseca e il presidente del Lille. In particolare, il tecnico transalpino non avrebbe accettato alcune intromissioni del numero uno della società poco prima di una partita fondamentale contro il Reims e da qui tra i due ci sarebbe stato un duro confronto che si è concluso, almeno per il momento, con un nulla di fatto.

Nessuna decisione drastica, ma sono comunque in corso riflessioni per provare ad arrivare ad una soluzione definitiva. I rapporti sono sicuramente molto tesi e per questo motivo l’ipotesi più probabile è quella di una rottura soprattutto se in futuro ci sarà ancora una volta uno scontro molto acceso come questo.

Ultime Fonseca: la Serie A nel suo futuro?

La Serie A potrebbe essere nel futuro di Fonseca in caso di rottura definitiva con il Lille e con il suo presidente. Il tecnico portoghese è rimasto molto legato al nostro Paese e ci potrebbero essere possibilità immediate o future considerando le sue qualità.

Il sogno del lusitano è sicuramente quello di continuare ad allenare una big e quindi possiamo ipotizzare una tra Juventus, Milan e Sampdoria. Ma attenzione anche a squadre come Fiorentina e Atalanta, pronte ad approfittare della sua esperienza per regalarsi un colpo importante oltre che naturalmente provare a fare quel salto di qualità che la società cerca ormai da tempo.