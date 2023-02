Calciomercato: Zaniolo va al Napoli, la Gazzetta spiega come

Nicolò Zaniolo potrebbe essere uno dei colpi di calciomercato del Napoli. A spiegare i dettagli sul come è La Gazzetta dello Sport.

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta un vero e proprio rebus. Dopo il no al Bournemouth, il giocatore era destinato a restare alla Roma, ma in queste ultime ore si è ritornato a parlare molto del giocatore anche in chiave partenza.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe farsi un regalo di calciomercato importante come Zaniolo. Ed è proprio il quotidiano italiano a spiegare nei dettagli come si potrebbe arrivare ad una fumata bianca nelle prossime settimane.

Mercato: il Napoli su Zaniolo, tutti i dettagli

Le strade del Napoli e di Nicolò Zaniolo potrebbero unirsi direttamente in estate. I partenopei, assoluti protagonisti in questa stagione, sono alla ricerca di giocatori molto importanti per fare un ulteriore passo in avanti e tra gli obiettivi messi nel mirino c’è anche il calciatore della Roma. Un nome che farebbe sicuramente felice i tifosi, ma non semplice da portare alla corte di Spalletti per diversi motivi. La possibilità comunque esiste e il club è pronto a fare un sacrificio per riuscire a strappare il giocatore alla concorrenza e soprattutto al Galatasaray dopo soli sei mesi.

Infatti, secondo quanto scritto dalla Rosea, Zaniolo ha chiesto al Galatasaray di inserire una clausola rescissoria nel proprio contratto per ritornare in Italia già durante il calciomercato estivo ed il Napoli è pronto ad approfittarne. Si tratta di un colpo importante e non sotto i 30 milioni di euro per i partenopei, ma Giuntoli è pronto a fare questo regalo importante ai tifosi soprattutto in caso di conquista dello Scudetto.

Naturalmente le riflessioni sono in corso e nelle prossime settimane saranno fatti tutti i ragionamenti del caso. Ma il Napoli è pronto a piazzare un colpo importante soprattutto per alzare quel livello che servirà per continuare a sperare in qualcosa di importante anche a livello europeo.

Ultime Zaniolo: il Milan non molla

Il Napoli pensa di regalarsi Zaniolo durante il calciomercato estivo, ma il Milan non ha nessuna intenzione di mollare. I rossoneri hanno individuato nel giocatore della Roma il vero rinforzo per consentire a Pioli o al prossimo tecnico di provare a cambiare passo la prossima stagione e i 30 milioni di euro questa volta ci sono.

A gennaio, infatti, Cardinale ha detto di no ad un extra budget proprio per salvaguardare la sessione estiva. Ora l’assalto a Zaniolo ci sarà e quindi vedremo alla fine chi la spunterà tra il Milan e il Napoli nella corsa di calciomercato ad uno dei talenti del nostro calcio.