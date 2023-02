Inter, c’è un nuovo addio: blitz di un top club per averlo

Il calciomercato dell’Inter lascia suspance con un nuovo addio, che porta Inzaghi a fare i conti con una coperta decisamente corta. Si pensa già a quanto accadrà quest’estate, con tanti calciatori che sono sul taccuino dei direttori sportivi, come nel caso di chi è in scadenza come De Vrij e Dzeko, oppure chi ha un cartellino di prestigio come Bastoni e Martinez. Uno di loro è pronto alla partenza, le cose sembrano essere cambiate decisamente nelle ultime ore.

Calciomercato, una cessione per i nerazzurri

La vittoria nel derby di Milano ha dato il merito all’Inter di aver conquistato una stracittadina senza troppe difficoltà e con tanti uomini in mostra. Gente di peso e di carattere che ha conquistato la vittoria contro un Milan in disarmo e si è messa in luce anche per il futuro.

Per questioni di bilancio ma anche di nuove prospettive, non sarà Skriniar l’unico partente. L’Inter avrà un altro addio, una cessione di peso nel calciomercato. Quest’estate un altro dei leader farà le valigie, dopo tante stagioni la sua avventura in nerazzurro sembra essere ormai decisamente al capolinea.

Inter, c’è l’addio a fine stagione

Le ultime mosse di Inzaghi sono proprio un chiaro indizio per quanto riguarda il futuro dei nerazzurri, secondo quanto analizzato da calciomercato.com. Il mister sta facendo una formazione funzionale per il futuro ma anche – e soprattutto – per il presente, con uomini pronti all’occorrenza e senza guardare in faccia nessuno.

Proprio per questo, un big nerazzurro sarà inevitabilmente fuori dai giochi. De Vrij dirà addio all’Inter nel prossimo calciomercato, cessione a costo zero quindi. Con un risparmio notevole in fatto di ingaggio, perché l’olandese – che era arrivato proprio con la lista gratuita dalla Lazio – guadagnava quattro milioni di euro. Troppi per Marotta, ci sono già alternative pronte al suo posto.

De Vrij non rinnova, dove giocherà il difensore

La consapevolezza dei nerazzurri è di avere un calciatore ormai prossimo a vivere nuove esperienze, un po’ come verificato con Skriniar. L’olandese andrà via senza rimpianti, per lui potrebbero aprirsi porte ben diverse. De Vrij dirà addio all’Inter, nel calciomercato Milan e Juve ci fanno un pensiero. Sarebbe clamoroso un passaggio proprio in una delle due nemiche sportive italiane, ma a costo zero è un pallino che può essere concretizzato.

Rimane comunque sempre vigile il Newcastle che, rispetto alle pretendenti italiani, ha tanti milioni… di motivi per farsi preferire. I nerazzurri, d’altro canto, confermeranno Acerbi insieme a Bastoni, poi andranno dritti su altri due centrali. Uno giovane e di prospettiva (Scalvini in pole), l’altro con più esperienza (Smalling?)