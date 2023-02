Inter: colpo Scudetto, arriva dal Liverpool

L’Inter inizia a guardare con attenzione alla prossima stagione e potrebbe piazzare un colpo di calciomercato dal Liverpool.

Il successo contro il Milan ha dato sicuramente delle certezze importanti all’Inter ed ora il lavoro di Marotta si sposta alla prossima stagione: l’obiettivo è quello di dare ad Inzaghi una rosa ancora più competitiva.

E un colpo di calciomercato importante potrebbe arrivare dal Liverpool per l’Inter. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il club inglese sarebbe disposto a lasciar partire il calciatore per provare a mettere in ordine i conti e diciamo che l’opzione potrebbe essere molto utile per gli stessi nerazzurri. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno delle importanti novità in questo senso.

Calciomercato Inter: colpo dal Liverpool, tutti i dettagli

L’Inter è pronta a rinforzare per ritornare ai vertici in Italia e in Europa. In questa stagione, nonostante un secondo posto e una fase a gironi di Champions League superata, qualche lacune c’è stata e toccherà a Marotta provare a individuare i giusti rinforzi per rendere la squadra più competitiva e non perdere punti come fatto fino ad oggi. E molto naturalmente dipenderà anche dalle uscite considerando che, a parte Skriniar, sono diversi i giocatori pronti ad abbandonare Milano per iniziare una nuova sfida.

E diciamo che uno dei colpi di calciomercato dell’Inter potrebbe arrivare dal Liverpool. Il club inglese non considera più Matip come un giocatore imprescindibile e a questo punto i nerazzurri possono farci un pensierino. Stiamo parlando di un calciatore di qualità e di esperienza oltre che capace sia di giocare nei tre di difesa che a centrocampo. Insomma, una duttilità che potrebbe davvero fare molto bene a Inzaghi.

Il ragionamento è in corso e nelle prossime settimane si potrebbe entrare nel vivo per provare a trovare un’intesa in questa trattativa. L’obiettivo non è semplice per diversi motivi, ma Marotta è pronto per fare un tentativo e regalarsi un colpo importante soprattutto in ottica futura.

Ultime Inter: possibile un doppio rinforzo dietro

Il nome di Matip è solo uno dei tanti destinati ad essere accostati all’Inter in vista del calciomercato estivo. I nerazzurri nel reparto difensivo dovranno fare diversi movimenti e quindi molto probabilmente si opterà per gente di esperienza, ma anche centrali giovani in grado di poter crescere e diventare una certezza per il futuro.

Nelle prossime settimane tutte le trattative entreranno nel vivo e si avrà anche un quadro più chiaro di come si potrà muovere l’Inter. Matip è sicuramente una opportunità considerando sia il fatto che il Liverpool non lo considera, ma anche la voglia del giocatore di iniziare una nuova esperienza magari proprio lontano dalla Premier.