Juve: colpo dal Sassuolo, Allegri accontentato

La Juventus continua a guardare al futuro e ragiona su un colpo di calciomercato dal Sassuolo. Ecco tutti i dettagli.

Se da una parte la Juventus è al lavoro per concludere al meglio la stagione, dall’altra i bianconeri stanno cercando di individuare gli obiettivi giusti per cercare di rinforzare meglio la propria rosa.

E, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus è pronta a piazzare un colpo di calciomercato importante dal Sassuolo per accontentare Allegri. Si tratta di un rinforzo non semplice da portare a Torino per diversi motivi, ma le possibilità ci sono e i bianconeri sono pronte a sfruttarle tutte per cercare di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Juve, colpo dal Sassuolo: ecco tutti i dettagli

La Juventus è al lavoro per cercare di rinforzare al meglio la propria rosa e aprire un ciclo molto importante in vista delle prossime stagioni. I nomi accostati al club bianconero negli ultimi giorni sono sicuramente tanti e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione. Ma le idee alla Continassa iniziano a prendere forma e nel giro di poco tempo ci potrebbero essere delle novità molto importanti per provare ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

La Juventus è pronta a chiedere al Sassuolo Frattesi in ottica del calciomercato estivo. Il centrocampista, che piace molto anche alla Roma, è un vecchio obiettivo bianconero e la trattativa è destinata ad entrare comunque nel vivo con i neroverdi. Poi il colpo è molto complicato per diversi motivi e i giallorossi restano in vantaggio in questa corsa, ma a Torino sono pronti a presentare una proposta importante.

La decisione definitiva comunque spetterà direttamente al calciatore e quindi sarà Frattesi a decidere se sposare o no il progetto bianconero. Trattativa, come detto in precedenza, non semplice per diversi motivi, ma tutto può ancora succedere.

Ultime Juve: nel mirino anche Baldanzi e Vicario

Non solo Frattesi, la Juventus guarda ad altri talenti italiani in vista del calciomercato estivo per rinforzare la rosa. Sul taccuino dei dirigenti bianconeri ci sono anche i nomi di Baldanzi e Vicario, altri giocatori non assolutamente semplici da prendere per diversi motivi e quindi ci attendiamo delle novità nel giro di poco tempo.

La Juventus inizia a programmare con fiducia il futuro e quindi ci aspettiamo una squadra molto attiva nella sessione estiva. Frattesi del Sassuolo è uno dei principali obiettivi di calciomercato, ma si seguono da vicino anche altri obiettivi per cambiare passo ed iniziare a guardare con maggiore fiducia al futuro oltre che provare a ritornare a vincere.