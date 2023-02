Juve: non solo Pogba, altra tegola per Allegri

Brutte notizie in casa Juventus: Allegri deve fare i conti con un’altra tegola oltre Pogba. Ecco tutti i dettagli.

La Juventus è pronta a scendere in campo contro la Salernitana per dare una svolta alla stagione, ma sicuramente le notizie che arrivano dall’infermeria non aiutano.

Allegri per la trasferta di Salerno deve fare i conti con un’altra tegola (oltre naturalmente Pogba) e quindi ancora una volta le rotazioni in casa Juventus saranno minime. La speranza da parte del tecnico bianconero è sicuramente quella di poter recuperare il prima possibile l’intera rosa per provare ad ambire a traguardi più importanti in Europa e scalare la classifica in Italia.

Juventus: ancora un infortunio, ecco le ultime

La Juventus in questa stagione è stata tartassata dagli infortuni e diciamo che l’incubo non sembra essere assolutamente finito. Allegri continua ad avere l’infermeria piena e diciamo che per il futuro la speranza principale è sicuramente quella di recuperare il prima possibile tutti e cercare di consentire alla squadra di avere le rotazioni giuste anche in vista dei diversi impegni che ci sono in programma. Sicuramente, come detto in precedenza, il momento non è dei migliori e questo sembra riflettere anche sui risultati.

Come confermato Allegri in conferenza stampa, la Juventus si presenterà contro la Salernitana senza l’infortunato Paredes. Il centrocampista ha accusato un fastidio alla zampa d’oca e quindi non potrà essere a disposizione per questa sfida di campionato. L’obiettivo è sicuramente quello di recuperarlo il prima possibile considerando i diversi problemi fisici che ci sono a centrocampo, ma allo stesso tempo non si vuole rischiare per non dover fare i conti con uno stop molto più lungo.

Spazio molto probabilmente a Locatelli insieme a Rabiot se si schiererà un centrocampo a quattro. Molto più semplice, però, un 3-5-2 con Fagioli in vantaggio su Miretti per andare a completare la linea mediana. Vedremo cosa succederà ed alla fine quali saranno le scelte del tecnico.

Infortunio Paredes: i tempi di recupero

L’infortunio di Paredes almeno per il momento non sembra preoccupare molto la Juventus anche se sui tempi di recupero non si hanno certezze. Nei prossimi giorni si controllerà questo fastidio alla zampa dell’oca e solo quando sarà completamente guarito l’argentino potrà ritornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

L’obiettivo, come detto in precedenza, è quello di recuperarlo il prima possibile per consentire ad Allegri di avere una rotazione più ampia possibile, ma per il momento di certezze ne abbiamo poche visto che la Juventus non ha comunicato molto su questo infortunio di Paredes. Una notizia comunque non positiva e che rischia di complicare un po’ questo periodo bianconero.