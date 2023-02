Boom Nesta, subito in Serie A: svolta col tecnico in panchina

Alessandro Nesta tecnico in Serie A, una svolta inattesa per una panchina. L’ex difensore di Lazio e Milan, campione del mondo nel 2006 con gli azzurri, è ancora in attesa di occupazione dopo le esperienze con il Perugia e il Frosinone. Sfumata la chance dell’Ascoli, a sorpresa c’è invece una promozione nella massima serie, individuandolo come l’uomo giusto da inserire in questo particolare momento della stagione.

Nesta in panchina, tifoseria in attesa

Il campione resta e le sue gesta da calciatore sono ancora sotto gli occhi di tutti. È stato uno dei migliori centrali difensivi delle ultime generazioni, il titolo da campione del mondo con Marcello Lippi è stato senza dubbio un valore al merito. Da allenatore, invece, Alessandro Nesta è partito dal basso, conquistandosi la stima degli addetti ai lavori in cadetteria.

Ha avuto qualche contatto, ma ora c’è una svolta inattesa. Nesta è vicino a una panchina in Serie A, il tecnico è pronto. Sarà una grande responsabilità, da mister andrebbe per la prima volta ad allenare una squadra della massima serie.

Il tecnico in Serie A, i tempi per l’arrivo

Nelle esperienze con Frosinone e Perugia si è messo in luce per un calcio tutto particolare, fatto di verticalizzazioni ma anche di una maniacalità difensiva propria del suo dna. In questo momento della stagione servirà anche rafforzare la difesa e farlo con un campione del mondo del genere sarebbe il massimo, per ovviare alle difficoltà.

Secondo Radio Rossonera, Nesta andrebbe al Milan in Serie A se Pioli fallirà i prossimi appuntamenti. Due chance sembrano essere quelle decisive per l’allenatore campione d’Italia, il destino in panchina si lega così a circa 180 minuti che possono essere davvero fondamentali per il proseguo della carriera.

Nesta scelta del Milan se Pioli andrà via

Diventano così fondamentali due incontri in particolare, quello di venerdì sera in casa contro il Torino (che già si è imposto in Coppa Italia…) ma soprattutto quello di Champions League contro il Tottenham. Pioli avrebbe un’eventuale ultima chance contro gli Spurs di Conte, la competizione continentale è l’obiettivo sempre molto atteso dai rossoneri.

Nesta allenerebbe in Serie A il Milan se non ci saranno due vittorie per Pioli, ora reduce da quattro ko di fila (eguagliato il record negativo di Montella). La tifoseria si sta dividendo, e non poco, per quanto riguarda questa eventuale scelta. Per molti, sarebbe il mister ideale per aggiustare una falcidiata difesa. Altri ancora temono l’effetto Gattuso… qualcuno invece lo rivorrebbe proprio in campo.