Svolta in panchina: c’è l’accordo con il nuovo allenatore

Ennesimo avvicendamento in panchina: il club ha trovato l’accordo con il nuovo allenatore, si attende solo l’ufficialità.

Periodo particolarmente delicato in Serie A dove diverse panchine continuano a traballare in maniera pericolosa. La giornata che si concluderà questa sera, poi, non ha aiutato alcuni tecnici particolarmente in bilico: è il caso di Andrea Sottil e di Luca Gotti.

Le pesanti sconfitte rimediate dall’Udinese e dallo Spezia potrebbe costare loro l’incarico. Al momento non ci sono novità significative, ma le società continuano a guardarsi intorno con l’obiettivo di dare una volta alla loro stagione. Fari puntati anche su Vincenzo Italiano della Fiorentina.

La compagine viola ha subito un’altra pesante sconfitta e il futuro del tecnico è ora più in bilico che mai. Il k.o. ottenuto in casa contro il Bologna, erano 13 anni che gli emiliani non espugnavano l’Artemio Franchi, rischia di pesare come non mai. La viola valuta la promozione di Alberto Aquilani dalla Primavera alla prima squadra.

Cambia un’altra panchina: scelto il nuovo allenatore

Insomma, la situazione degli allenatori attualmente impegnati in Italia non è certo delle migliori. Dai piani bassi a quelli più alti sono tanti i tecnici a non avere certezze: dai due meneghini, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, passando per Massimiliano Allegri e José Mourinho.

In vista della prossima stagione diverse società italiane potrebbe dare vita ad una vera e propria rivoluzione. Molte società valutano la situazione in panchina e riflettono sulla possibilità di puntare su qualche nuovo allenatore.

Qualcuno, intanto, ha già iniziato. Basta dare uno sguardo in Serie B dove il nome che ha catturato più attenzioni, in quest’ultimo periodo, è stato quello di Daniele De Rossi: a puntare su di lui ci ha pensato la SPAL. A proposito dei campioni del mondo con l’Italia nel 2006, nelle scorse ore è arrivata anche la notizia dell’esonero di Fabio Cannavaro.

Il Benevento ha deciso di mandarlo via. I giallorossi hanno già scelto il sostituto. Cambio in panchina per il Benevento: il nuovo allenatore sarà Roberto Stellone. Altra chance per l’ex attaccante la cui ultima esperienza alla guida di un club è stata nel 2022. All’epoca era allenatore della Reggina.

Il Benevento punta su Stellone: c’è l’accordo

La panchina del Benevento verrà affidati a Stellone: sarà lui il nuovo allenatore dei giallorossi. Arduo compito visto che la compagine campana è ancorata al penultimo posto in campionato. Ancora sedici partite a disposizione di mister Stellone per invertire la rotta. Cosa che l’ex Cannavaro non è riuscito a fare.

A confermare la trattativa tra il club e il tecnico romano è stato l’esperto di trattative Alfredo Pedullà. Stellone sarà l’allenatore del Benevento fino a fine stagione. Dopodiché, in caso di salvezza, il suo contratto verrà esteso di un altro anno ancora. Insomma, il futuro è tutto nelle sue mani.

Il prossimo appuntamento dei giallorossi campani è previsto per sabato 11 febbraio: giorno in cui il Benevento sarà ospite del Cagliari di Claudio Ranieri. Altro allenatore subentrato a stagione già iniziata.