Juve, Chiesa cambia ruolo: Allegri sorprende i bianconeri

Allegri sta vagliando una Juve con Chiesa maggiormente protagonista, soprattutto in questa seconda parte della stagione. Una novità tattica importante potrebbe essere quella decisiva per il futuro dei bianconeri, la panchina un po’ corta e la soluzione di trovare nuove scelte appare una mossa da fare. I tifosi sono un po’ perplessi, proprio perché il calciatore dà il meglio quando viene utilizzato in maniera abituale, vedremo se in campo ci saranno gli effetti sperati.

Juve, Chiesa è sotto esame

Se stamattina a far scalpore sono le notizie di un pm che ha ammesso in passato di odiare i bianconeri, il campo staserà dirà se la squadra sarà almeno… amata dai tifosi con i risultati. La gara di Salerno questa sera sarà un crocevia importante della stagione, in terra campana si cercherà di invertire la rotta.

Un punto in tre gare è poca roba dovunque si sta in classifica, a maggior ragione se penalizzati. Allegri valuta tante soluzioni, una si incentra su Chiesa nella Juve che può cambiare ruolo. Una mossa a sorpresa che potrebbe diventare una variante tattica cui nessuno aveva pensato.

Allegri cambia ruolo, dove giocherà

Il tecnico bianconero è sempre alle prese con una rosa mai completa in tutto il suo organico, anche a Salerno l’infermeria ha il suo buon numero di partecipanti. Bonucci in difesa e Pogba a centrocampo sono assenze ormai consolidate, in attacco invece si è aggiunto Milik che può recuperare ma non prima probabilmente di Pasqua.

Secondo Tuttosport, c’è una mossa all’orizzonte. Allegri sposterà Chiesa di punta, un ruolo inedito nella Juve. Vlahovic è sempre attenzionato, Kean sembra nuovamente esser calato, ecco allora che il mister bianconero ha in mente una sorta di variabile per fare impazzire le difese avversarie. Una sorta di falso nove, puntando direttamente sull’ex Fiorentina.

Chiesa di punta, soluzione d’emergenza bianconera

Da esterno a tutta fascia, usato per bloccare Kvara, a prima punta. Il destino dell’attaccante azzurro può essere ora diverso, nei bianconeri difficilmente sta giocando come esterno in uno schieramento a tre con libertà di offendere e svariare sul fronte avanzato.

Chiesa prima punta è opzione per la Juve in emergenza di Allegri, da affiancare a Di Maria. Se non proprio a gara in corso, già in questa gara contro la Salernitana: il tecnico schiererà dall’inizio l’argentino e Vlahovic, ma il serbo non garantisce i novanta minuti. Ecco allora una soluzione pratica e forse anche congegnale per il prossimo futuro: due esterni che giocano al centro dell’attacco, andandosi a incrociare. Il tecnico sorprese già in passato per alcune mosse (le cinque stelle nel 2017), chissà come andrà ora.