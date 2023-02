Napoli, problema con Osimhen: l’annuncio scuote i tifosi

Il Napoli può avere un problema con Victor Osimhen, l’annuncio ora scuote tutti gli sportivi della Serie A. Una svolta nel rapporto tra il club e il centravanti nigeriano è stato annunciato da un giornalista che conosce bene le vicende del club campano. Una notizia che porta così scalpore, proprio perché arriva nel massimo momento di splendore per entrambi. Il club veleggia primo in classifica, l’attaccante invece è capocannoniere indiscusso del campionato.

Napoli e Osimhen, c’è qualcosa che non va

Il momento d’oro del Napoli è la dimostrazione di come ancora in Italia ci siano squadre che giocano a calcio. Meritato il primato di Luciano Spalletti, il tecnico che – più di tutti – ha lasciato liberi i calciatori in campo di esprimersi al massimo e i risultati sono stupendi sinora.

Osimhen è il problema delle difese che affrontano il Napoli, potrebbe però esserlo anche per il club campano. Tutto ciò arriva da un annuncio che non lascia indifferenti, considerando come Victor Osimhen sia il pilastro che più di tutti è cresciuto nel corso degli anni in maglia azzurri.

Problema per il nigeriano, l’annuncio

Un attaccante moderno e dirompente, che salta 2,58 m superando Cristiano Ronaldo negli stacchi aerei in cielo. Contro lo Spezia ha realizzato due gol, si è scusato con una tifosa prima della gara e ha ricevuto cori non troppo edificanti dal pubblico di casa, quest’ultimo è un aspetto che non piace proprio.

C’è però un’altra vicenda che può uscire fuori come un boomerang. L’annuncio di Paolo Bargiggia, su 7Gold, è un messaggio allarmante: Osimhen lascerà il Napoli, il problema starà nel rinnovo. Secondo l’ex giornalista delle reti mediaset, il centravanti vorrebbe un adeguamento molto corposo al suo contratto, arrivando a una cifra davvero considerevole per rimanere in maglia campana.

Osimhen e il rinnovo, cosa farà ADL

Bargiggia è sicuro, il suo annuncio porta uno scossone. Osimhen al Napoli può essere un problema con il rinnovo? Se lo chiedono i tifosi, il nigeriano guadagna 5,8 milioni di euro lordi annui e, secondo l’opinionista, ne vorrebbe almeno otto per rimanere.

Una vicenda che dovrà essere approfondita in dettaglio, sicuramente sarebbe da analizzare per non rovinare lo spogliatoio. Chiaramente, il fastidio in materia potrebbe arrivare dai club esteri che hanno molta disponibilità economica e arriverebbero tranquillamente a offrigli dieci milioni annui. De Laurentiis per ora osserva la situazione, al Napoli difficilmente la spunta un giocatore sul fronte rinnovo, anche se non è escluso un lieve adeguamento contrattuale se diverrà capocannoniere del campionato e con uno scudetto conquistato.