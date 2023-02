Shock Real, esonero Ancelotti: scelto il nuovo tecnico madrileno

Il Real Madrid pronto all’esonero di Carlo Ancelotti, la bomba arriva dai media spagnoli riguardo al tecnico italiano. Una situazione che sta maturando a sorpresa, il club più titolare al mondo è pronto a separarsi da uno degli allenatori più vincenti della sua storia. La frenesia che colpisce i madrileni è tale da portare al cambio di panchina, una situazione che ora rischia di compromettere un’intera stagione, soprattutto nei prossimi giorni con un sostituto a scalare gerarchie.

Real-Ancelotti, ora è finita

Una situazione che sembrava gestibile sembra ora portare a un clamoroso risvolto. La frenesia di vincere sempre, subito e comunque diventa così il nemico da sconfiggere, ma la furia dei presidenti accomuna il mondo del calcio in questa stagione come non mai.

Così, ora è Carlo Ancelotti a forte rischio esonero con il Real Madrid. Il mister italiano è in dubbio, in forte dubbio dopo le ultime prestazioni dei madrileni. La sconfitta a Maiorca, con il consequenziale -8 dalla vetta del Barcellona, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in un ambiente sempre vibrante.

A Madrid ci sarà l’esonero del tecnico

I madrileni sono tra le squadre fautrici della Superlega, di certo perdere contro il ben meno quotato Maiorca è stato una specie di smacco. Piccoli segnali di un grande uragano, ma la sensazione è che a Madrid si voglia cambiare quasi più per sport che per necessità. Come riporta Relevo, infatti, c’è giù una data di scadenza per il tecnico.

Ancelotti riceverà l’esonero subito dal Real se non vincerà il mondiale per il club. Un obiettivo non troppo impossibile, a dire il vero, considerando il format della competizione ma potrebbe essere fatale in caso di flop. Altrimenti si … cercherà la prima occasione “utile” come la Champions League oppure la Liga in caso di distanze siderali dal primato.

Real addio Ancelotti, Raul al suo posto

Il casting è aperto, riguarda due tecnici ma anche un emergente che avanza. Tuchel è pronto per il Real, così Pochettino per il post Ancelotti. Sono i più esperti tra quelli che potrebbero allenare sin da subito i madrileni, ma non convincono più di tanto una piazza molto umorale e che spesso è determinante nella scelta dell’allenatore.

Avanza così la candidatura di un grande idolo. Raul allena il Castilla, può salire di grado con un esonero al Real di Ancelotti. L’ex campione e capitano di mille battaglie ricalcherebbe quanto fu fatto con Zinedine Zidane che arrivò dalle giovanili e vinse tre Champions League di fila. Musica per le orecchie dei blancos.