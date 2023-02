Calciomercato: deciso il futuro di Di Maria, ecco con chi firma

Il futuro di Angel Di Maria in vista del calciomercato estivo sembra essere ormai deciso. Ecco con chi firma.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Angel Di Maria. Il giocatore argentino è in scadenza con la Juventus e per il momento tutte le possibilità sono al vaglio dello stesso giocatore.

Ma, secondo un giornalista di Tyc Sports, il futuro di Di Maria in vista del calciomercato estivo sembra essere ormai deciso e la firma è vicina. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine l’indiscrezione sarà confermata oppure il giocatore farà un passo indietro e cambierà la propria idea su dove giocare la prossima stagione.

Mercato: firma Di Maria, ecco tutti i dettagli

Dopo un periodo molto complicato anche a causa degli infortuni, Angel Di Maria finalmente si è preso in mano la Juventus e spera di portarla trascinare in questa seconda parte di stagione a raggiungere un traguardo importante come la qualificazione in Europa considerando anche la penalizzazione. Le idee, quindi, sono chiare e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro della situazione molto più chiaro.

Ma, come detto in precedenza, dall’Argentina arrivano delle notizie importante. Di Maria avrebbe già deciso il suo futuro in chiave calciomercato estivo e la firma sembra essere davvero vicina. Il calciatore avrebbe rimandato di un anno il suo ritorno in Argentina ribadendo la sua volontà di giocare un altro anno in Europa e a questo punto la possibilità di vederlo ancora una volta in bianconero sono diverse.

Naturalmente il discorso è stato rinviato a fine stagione considerando che in questo momento il calciatore è concentrato solamente sul campionato. Ma i tifosi sicuramente sognano in grande e sperano in una permanenza ancora una volta dell’argentino per naturalmente puntare ad un traguardo importante come quello dello Scudetto e magari anche per ottenere dei risultati importanti in Europa.

Ultime Di Maria: obiettivo giocare ancora in Europa

Di Maria avrebbe intenzione di continuare a proseguire l’avventura in Europa e quindi crescono le possibilità di una firma con la Juventus magari anche prima dell’inizio del calciomercato estivo. Si tratta di una ipotesi sicuramente molto importante e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Sicuramente altre squadre come il Real Madrid o lo stesso Barcellona potrebbero decidere di inserirsi in questa lotta per assicurarsi Di Maria. L’ultima parola spetterà direttamente al calciatore e quindi non ci resta che attendere la fine del campionato per avere un quadro molto più chiaro di quello che l’argentino vorrà fare la prossima stagione.