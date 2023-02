Calciomercato: Kanté firma a zero a fine stagione

N’Golo Kanté potrebbe essere uno dei colpi pregiati del prossimo mercato. Il francese va in scadenza di contratto, molte big su di lui.

Trentuno anni compiuti il 21 marzo, il motorino esploso nel Leicester di Claudio Ranieri nel 2015, quest’anno a causa di tutta una serie di infortuni, di fatto non sta giocando in Premier. Per il centrocampista infatti, con la maglia del Chelsea, solo 175 minuti, spalmati su due presenze. Davvero poco per uno dei segreti dei Blues che solo due anni fa alzava la Champions, accanto al “nostro” Jorginho.

Kanté, arrivato a Londra dal Leicester nel 2016 per oltre 35 milioni, può diventare davvero un prezzo pregiato del prossimo mercato. A soli 31 anni, molti club gli hanno già messo gli occhi addosso. Parliamo di un profilo di assoluta qualità, già Campione del Mondo con la Francia, nominato calciatore dell’anno nel 2017.

La crisi di Kanté e del Chelsea

Come abbiamo già chiarito, quella attuale è quasi una stagione a dimenticare per N’Golo Kanté. Lo stesso dicasi per il Chelsea, incredibilmente nono in Premier, a soli 30 punti dopo 21 giornate, fuori da ogni possibilità di centrare un posto Champions. Un fallimento, se consideriamo quanto il Chelsea ha investito sul mercato.

Tod Bohely, l’erede di Roman Abramovic, per rinforzare il Chelsea, dal suo arrivo a Londra, ovvero maggio 2022, avrebbe speso oltre 600 milioni. L’ultima follia sono gli oltre 120 milioni portati al Benfica per acuistare, tramite clausola rescissoria, il neo campione del mondo, Enzo Ferandez. Senza dimenticare, sempre a gennaio, i 100 milioni di euro serviti a portare in Premier Mykhaylo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk. Liquidità pesdantissima immessa nel calcio che però non sta dando i risultati sperati, coinvolgendo nel disastro anche Kantè, in scadenza d contratto.

Kante e la Premier: lo stop per l’intervento al ginocchio

Kanté in Premier non scende in campo dal 14 agosto, 85′ contro il Tottenham. Secondo gettone dopo l’intero match disputato il 6 agosto contro l’Everton. Per il centrocampista poi, solo uno stop dopo l’altro. Dopo una lunga riflessione, il motore della nazionale francese ha deciso di operarsi al tendine del ginocchio, ma il campo al momento è ancora lontano. Nonostante questo, il transalpino ha molte pretendenti sul mercato.

Kante non rinnova: anche il PSG ci prova

Al momento, tra Kanté e Chelsea non sembra esserci aria di un nuovo matrimonio. Il sodalizio londinese, forse a causa delle condizioni fisiche, potrebbe aver deciso di fare a meno di lui nella prossima stagione. Chi invece nel prossimo mercato potrebbe sferrare l’attacco decisivo, potrebbe essere il “solito” PSG, sempre molto attento ai destini dei giocatori parigini. Al momento però, secondo Football London, Kanté vedrebbe ancora il Chelsea come prima scelta, resta da capire quanto lo stesso venga ricambiato.

Kanté a parametro zero: la Lazio ci pensa

Chi in Italian nel prossimo mercato potrebbe fare un tentativoper Kanté è la Lazio di Maurizio Sarri. Con l’attuale tecnico biancoceleste, il francese ha vinto l’Europa League. Nel prossimo mercato infatti, Lotito cercherà un regista da affiancare a Cataldi – l’esperimento Marcos Antonio è quasi naufragato – quindi ipotizzare un assalto al regista a parametro zero non appare utopia. Kanté ritroverebbe Pedro, suo compagno al Chelsea.