Milan: esonero Pioli, annuncio in diretta

In casa Milan tiene sicuramente banco il possibile esonero di Stefano Pioli. E proprio poco fa è arrivato un annuncio in diretta. Ecco le ultime notizie.

Il momento in casa Milan non è assolutamente dei più positivi. Una sola vittoria in questo 2023 e soprattutto una classifica che inizia ad essere molto pericolosa considerando anche l’obiettivo di conquistare almeno il quarto posto.

Risultati che negli ultimi giorni hanno fatto ipotizzate un possibile esonero di Stefano Pioli da parte del Milan e proprio su questo tema è arrivato un annuncio in diretta. Parole che sembrano essere davvero molto chiare e soprattutto danno delle indicazioni ben precise sul futuro del tecnico parmigiano.

Milan: esonero Poli, arriva l’annuncio

Dopo uno Scudetto vinto forse un po’ a sorpresa, il Milan anche in questa stagione era partito nel migliore dei modi. Poi, però, con il passare del tempo un po’ di brillantezza è stata persa e diciamo che l’inizio da incubo in questo 2023 ha costretto i rossoneri a rivedere un attimo i propri piani anche in vista della prossima stagione. Ora l’obiettivo principale non è più lo Scudetto, ma riuscire a centrare le prime quattro posizioni, un passaggio necessario per giocare la prossima Champions League.

E proprio per cercare di cambiare passo negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile esonero di Stefano Pioli da parte del Milan e su questo tema è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic. In un’intervista a SportMediaset lo svedese non ha espressamente detto la sua sull’argomento, ma un messaggio al suo tecnico lo ha mandato. Le critiche fanno parte di questo lavoro e se non fai i risultati sono giuste. Ora tocca a lui saperle sopportare altrimenti non puoi fare l’allenatore.

Un messaggio, quindi, molto chiaro e destinato ad alimentare magari un po’ di tensione all’interno dello spogliatoio. Zlatan, però, è pronto a scendere in campo e magari aiutare la squadra ad ottenere risultati importanti oltre che aiutarla a raggiungere quella Champions League che, come detto in precedenza, è l’obiettivo principale di questa stagione.

Ultime Milan: Ibra pronto a tornare in campo

Per cercare di cambiare la stagione al Milan e salvare dall’esonero Pioli, Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in campo. Lo svedese, almeno per il momento, non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e la sua avventura con il calcio giocato proseguirà naturalmente nella speranza di poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

In realtà al termine della stagione possibile un confronto con la società per capire se continuare oppure no visto che il Milan non sembra più avere intenzione di trascorrere una stagione come quella attuale.