Napoli, assalto della Juve per un big: l’annuncio scuote i tifosi

Napoli e Juve, un pericolo incrocio di calciomercato per un big, tanto che c’è un annuncio che mette ansia ai tifosi campani. Il grande momento della squadra di Spalletti si arricchisce anche di particolari, proprio perché sono tutti fondamentali nel gruppo. Da chi corre come Politano e Demme, passando per chi strappa sempre le prime pagine come Osimhen e Kvara. I bianconeri tentano l’assalto, la conferma arriva proprio dall’entourage del calciatore.

Calciomercato, il Napoli può perdere un big

L’andazzo in classifica e le prospettive Champions League sono le note più che positive della stagione. Tanto che a Napoli la parola scudetto è stata sdoganata, tutte le scaramanzie sono quasi messe al bando. Le vittorie e il gioco corale sono una dimostrazione di potenza italiana e non, i tifosi si divertono e con loro anche gli sportivi.

C’è però qualcosa che sta emergendo, come riporta Area Napoli, la Juve è all’assalto di un big nel calciomercato. Una indiscrezione importante che emerge da una lunga intervista, l’annuncio stupisce proprio per le tempistiche.

La Juve all’assalto, c’è l’annuncio

Nulla può rovinare l’ottimo momento stagionale, tranne le voci di mercato che possono mettere zizzania nello spogliatoio. Così, meglio… saperle in anticipo e fare i conti con i diretti interessati, in modo da mettere subito le cose in chiaro e valutate meglio il futuro. Spalletti ha una rosa che è accresciuta nelle sue proporzioni, tutti dimostrano il loro valori.

Così, emerge come la Juve abbia cercato Diego Demme del Napoli nel calciomercato, l’ha annunciato suo padre. Qualcosa che emerge in questo momento della stagione, ma ci sono subito i dovuti chiarimenti alla vicenda che testimoniano – ancora di più – l’attaccamento del centrocampista verso il Meridione che richiama alle origini. Demme, infatti, ha rifiutato la Juve per il Napoli nel calciomercato, poteva arrivare in Serie A cercato da Maurizio Sarri ai tempi.

Demme ha preferito il Napoli come prima scelta

Nel gennaio 2020 aveva lasciato il Lipsia da capitano per arrivare a Napoli, affascinato dai racconti del padre di origini calabresi. Soprattutto con Gattuso ha avuto tanto spazio in campo, meno ne sta avendo con Spalletti.

Demme può andare comunque dal Napoli alla Juve nel calciomercato? La risposta di suo padre è abbastanza netta: il centrocampista sta bene dov’è, anche se sta giocando poco. E in un certo senso… sta dando ragione a Spalletti, affermando come una squadra che vince assolutamente non cambia. Il centrocampista, comunque, avrà il suo spazio con l’incedere della Champions, quando servirà una massima turnazione per gestire il grande vantaggio maturato in campionato.