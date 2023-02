Roma: addio Mourinho, Tiago Pinto svela il motivo

In casa Roma continua a tenere banco il possibile addio di Mourinho. E a svelare il motivo è direttamente Tiago Pinto.

Se da una parte la Roma pensa al campionato, dall’altra il futuro dei giallorossi continua ad essere ricco di punti da chiarire e nella conferenza stampa odierna il general manager capitolino ha affrontato un tema molto delicato per il futuro della squadra.

Tiago Pinto in questa conferenza stampa ha svelato il motivo dell’addio di Mourinho alla Roma. Parole che sicuramente hanno fatto tremare i tifosi e vedremo se nelle prossime settimane si arriverà alla separazione oppure alla fine le strade continueranno ad incrociarsi.

Roma: futuro Mourinho, arriva l’annuncio

I tifosi della Roma e Mourinho hanno ormai stretto un rapporto molto forte e la speranza dei supporters giallorossi è sicuramente quella di non perdere per strada Mourinho, forse la vera arma in più del club capitolino almeno in queste ultime stagioni. La separazione rischia di essere un groppo problema per Pellegrini e compagni e per questo motivo la speranza è quella di riuscire a convincere il tecnico portoghese a continuare la sua avventura nella Capitale.

Ma l’addio di Mourinho alla Roma è assolutamente possibile e a spiegarne i motivi è direttamente il general manager Tiago Pinto. Il dirigente capitolino in una conferenza stampa ha ribadito che la Champions League è il grande obiettivo della stagione e solamente con il quarto posto si potrebbe avere la certezza di una permanenza del portoghese anche la prossima stagione. Senza la chiusura nelle posizioni che contano la separazione è probabile anche se prima molto probabilmente ci sarà un incontro tra le parti interessati per capire meglio il progetto.

In questo momento, però, la testa di Mou è assolutamente sul progetto Roma e la speranza del tecnico portoghese è sicuramente quella di poter consentire al club di raggiungere gli obiettivi sperati. Poi a fine stagione un incontro con la società per fare il punto della situazione ed eventualmente prendere decisioni drastiche.

Ultime Mourinho: il Real Madrid interessato al tecnico della Roma

L’addio di Mourinho Tiago Pinto non lo ha escluso e il Real Madrid resta alla finestra per accogliere nuovamente il tecnico della Roma. Portogallo e Brasile sembrano essere un po’ più indietro rispetto al club spagnolo, che sta valutando seriamente di non confermare Ancelotti e affidarsi al portoghese.

Il confronto tra dirigenza madrilena e allenatore potrebbe entrare nel vivo sicuramente nelle prossime settimane. Per il momento la priorità di Mourinho si chiama Roma e l’obiettivo è quello di entrare tra le prime quattro. In caso contrario, l’addio sarà certo e il motivo è ben preciso: mancata qualificazione in Champions League.