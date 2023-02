Serie A: Neto a zero, firma con una big

Neto è pronto a tornare in Serie A durante il prossimo calciomercato estivo. Una big lo dovrebbe accogliere a zero. Ecco le ultime notizie.

La sessione invernale si è chiusa ormai da poco, ma sono diverse le squadre che iniziano a guardare con attenzione alla prossima stagione e sicuramente i primi colpi saranno fatti a parametro zero.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Neto nelle prossime settimane potrebbe firmare con una big di Serie A zero per iniziare una nuova avventura durante il calciomercato estivo. Le ipotesi sono sicuramente diverse anche se la strada sembra essere ormai segnata e non ci resta che aspettare già marzo per avere un quadro più ciaro della situazione.

Calciomercato: Neto in Serie A, ecco con chi firma

La Serie A deve assolutamente entrare nel vivo, ma sono molte le squadre che hanno deciso di spostare la propria attenzione al prossimo campionato e si sta lavorando con il tecnico per provare a trovare i nomi giusti per fare il salto di qualità. Per diversi motivi non sarà un compito semplice, ma le idee iniziano ad essere chiare e non possiamo escludere delle novità molto importanti già nel giro di poco tempo considerando il fatto che sui giocatori in scadenza ci sarà bisogno di accelerare i tempi.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’Inter continua a seguire da vicino Neto per il prossimo calciomercato estivo e il portiere potrebbe arrivare a zero. Il contratto con il Bournemouth, infatti, è in scadenza al termine della stagione e da parte del portiere non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro sulle proprie intenzioni. L’idea è quella di ritornare in una big e i nerazzurri rappresentano sicuramente una grande occasione per lo stesso ex Juventus.

Ausilio in queste ultime ore è volato in Inghilterra per iniziare a far entrare nel vivo le trattative e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro su come si muoveranno i nerazzurri.

Ultime Neto: l’Inter lo valuta come vice Onana

L’Inter potrebbe piazzare un colpo di calciomercato come Neto. Il portiere ex Juventus e Fiorentina, infatti, potrebbe rappresentare una grande occasione per i nerazzurri come vice Onana visto che il futuro di Handanovic sembra essere lontano da Milano e dai colori che lo hanno accompagnato per buona parte della sua carriera.

La strada è ancora lunga e davvero tutto può succedere. Ma l’Inter ha deciso di puntare tutto su Neto e presto Ausilio potrebbe decidere di piazzare un colpo importante anche in vista della prossima stagione dove difficilmente si potrà puntare tutto su Onana.