Calciomercato: prendono Amrabat, si chiude con uno scambio

Sofyan Amrabat sembra essere sempre più vicino a lasciare la Fiorentina e non si esclude un scambio durante il calciomercato.

Dopo essere rimasto a gennaio nonostante le diverse offerte, il futuro di Amrabat quasi certamente sarà lontano dalla Fiorentina. Sembra essere molto complicato ricucire il rapporto tra giocatore e società.

E per questo motivo una squadra ha messo tra i propri obiettivi di calciomercato proprio Amrabat e potrebbe proporre uno scambio per arrivare al centrocampista. La trattativa non è assolutamente semplici per diversi motivi, ma la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza e quindi alla fine la tanto attesa fumata bianca dovrebbe arrivare nel giro di poco tempo.

Mercato: colpo Amrabat, ecco con chi firma

Il Mondiale ha portato Amrabat a mettersi in evidenza e diverse squadre hanno sondato il terreno nelle scorse settimane per magari riuscire a trovare un accordo con la Fiorentina. Commisso, però, non ha mai realmente aperto la porta e quindi alla fine il giocatore è rimasto alla corte di Italiano. Una permanenza che, considerando anche il gelo che c’è stato durante la sessione invernale, sembra essere molto complicata da confermare in estate e quindi il suo addio è certo.

Secondo quanto riferito da Sport, l’Atletico Madrid è pronto a ritornare con forza su Amrabat nella prossima sessione di calciomercato e starebbe ragionando anche sulla possibilità di inserire nella trattativa de Paul. L’argentino è un vecchio pallino di Commisso e potrebbe essere la carta giusta per convincere proprio il patron dei toscani a lasciare partire il centrocampista.

Naturalmente si tratta di un discorso che sarà approfondito nelle prossime settimane considerando che per il momento le squadre sono concentrate a completare nel migliore dei modi il campionato e gli spagnoli devono anche decidere chi sarà il prossimo allenatore. Al termine di questi passaggi arriverà la scelta sugli acquisti e a questo punto Amrabat sembra essere il primo vero obiettivo per il centrocampo.

Ultime Amrabat: la Serie A sempre più lontana

L’interesse di Atletico Madrid e Barcellona portano Amrabat sempre più lontano dalla nostra Serie A durante il calciomercato estivo. Non c’è mai stato un reale contatto con club italiano e difficilmente lo ci sarà nelle prossime settimane considerando la valutazione della Fiorentina e anche la volontà di Commisso di non rinforzare magari una squadra italiana.

Ma, come detto in precedenza, nessuna decisione è stata ancora presa e il discorso sarà approfondito nelle prossime settimane quando il calciatore incontrerà la società e ribadirà la propria volontà di iniziare una nuova avventura. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per sapere dove andrà Amrabat durante il calciomercato estivo.