Calciomercato: sarà Lookman il colpo dell’estate, affare da 50 milioni

Ademola Lookman è destinato sicuramente ad essere il colpo di calciomercato dell’estate. Si parla di un possibile affare da 50 milioni.

La sessione invernale si è ormai chiusa da poco, ma diverse squadre sono al lavoro già per provare ad individuare i giusti rinforzi per la prossima stagione con l’obiettivo di alzare il livello qualitativo.

E tra i possibili colpi di calciomercato c’è anche Ademola Lookman, vera rivelazione di questo calciomercato e pronto a trasferirsi in una squadra per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Non sarà semplice per l’Atalanta trattenerlo e il club spera di puntare sulla sua volontà per provare a farlo rimanere un’altra stagione.

Mercato: prendono Lookman, ecco con chi firma

Una stagione sicuramente da vera rivelazione per Lookman. L’ex Leicester ha conquistato i tifosi con giocate e gol e, come confermato da lui in un’intervista a L’Eco di Bergamo, in questo momento nella sua testa c’è solo l’Atalanta e la volontà di provare a portare la Dea nuovamente in Champions League. Quarto posto che naturalmente si candida ad essere un passaggio fondamentale per la permanenza del giocatore in nerazzurro.

Gli interessi non mancano e quindi non sarà per nulla semplice per Gasperini averlo nuovamente a disposizione senza chiudere tra le prime quattro. Nelle ultime ore, come ricordato anche da direttagoal.it, si parla molto di un possibile interesse di calciomercato del Tottenham per Lookman. Il club inglese sarebbe pronto a sborsare 50 milioni di euro per arrivare al giocatore dell’Atalanta. Una cifra alta e destinata sicuramente a far traballare la dirigenza degli orobici anche se il via libera non è assolutamente scontato.

Gasperini non ha nessuna intenzione di lasciar partire il proprio calciatore e a questo punto molto dipenderà dal quarto posto. Con la qualificazione in Champions League la permanenza potrebbe esserci. Altrimenti molto dipenderà dalla volontà del calciatore e non possiamo escludere una sua partenza per ritornare in Premier League e puntare a traguardi più importanti.

Ultime Lookman: la Juventus sfida il Tottenham?

Lookman potrebbe diventare ben presto un obiettivo di calciomercato della Juventus. I bianconeri, come ben sappiamo, non hanno ancora deciso chi mettere in panchina. In caso di scelta di uno tra Conte e Gasperini, il nome dell’attuale giocatore dell’Atalanta potrebbe balzare in pole position e la sfida al Tottenham è pronta.

Tutti ragionamenti che entreranno nel vivo solamente nelle prossime settimane considerando che in questo momento sia Lookman che Atalanta sono concentrati sul resto della stagione. Ma il calciomercato si avvicina e non sarà semplice per la dirigenza orobica resistere alle avance degli altri club per il loro giocatore.