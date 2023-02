Lazio-Atalanta: si ferma un big, tegola pesantissima

Lazio-Atalanta è ormai alle porte, ma arriva una brutta notizia per un tecnico: un big si è fermato per infortunio. Ecco le sue condizioni.

Dopo una settimana utile per riordinare le idee, Lazio e Atalanta sono pronte a scendere in campo per una sfida molto importante in chiave Champions League.

E un big a causa di un infortunio non potrà prendere parte a Lazio-Atalanta. Una tegola pesantissima per il tecnico considerando anche l’importanza della sfida. Non si conoscono per il momento i tempi di recupero, ma la notizia non è sicuramente buona e vedremo nelle prossime ore se si potrà riuscire ad avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Lazio-Atalanta: tegola per il tecnico, salta la sfida

Lazio-Atalanta è un crocevia sicuramente importante in chiave quarto posto. Le due squadre si trovano a distanza di un solo punto e proprio questa sfida potrebbe dire molto considerando che Napoli e Inter sembrano avere qualcosa in più e quindi restano solo due posti per quattro squadre (comprese Roma e Milan). I biancocelesti proveranno a sfruttare il fattore campo, ma il momento non sembra essere positivo. Gli orobici a questa sfida arrivano da una sconfitta e non possono permettersi errori.

L’Atalanta, però, arriverà in casa della Lazio senza Mario Pasalic, ai box per un infortunio che sembrerebbe serio. Come riportato da pazzidifanta.com, il croato ha accusato un problema alla caviglia destra e nelle prossime ore si sottoporrà a tutti i controlli medici per cercare di capire meglio i tempi di recupero. La cosa certa è che a Roma non ci sarà e diciamo che non è sicuramente una bellissima notizia.

La speranza da parte di Gasperini è sicuramente quella di poterlo recuperare il prima possibile visto che a breve c’è anche il turno infrasettimanale e non si può assolutamente non contare su tutta la rosa a disposizione. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e quali saranno alla fine i reali tempi di recupero.

Ultime Atalanta: Pasalic infortunato, pronto ancora Boga

L’infortunio di Pasalic costringe Gasperini a mettere in campo il solito tridente in Atalanta-Lazio. Quindi spazio a Boga con Lookman e Hojlund anche se Zapata sembra essere ormai pronto a giocare dal 1′ e non possiamo escludere un suo impiego dall’inizio soprattutto in una partita molto complicata come quella contro i biancocelesti.

Ma i ragionamenti sono in corso e saranno sciolti solamente a ridosso della partita. Intanto in casa Atalanta si guarda con preoccupazione all’infortunio di Pasalic. Il giocatore ha accusato un problema alla caviglia e salterà la sfida contro la Lazio. Sui tempi di recupero si avranno certezze nelle prossime ore.